Sehen gut aus und können einiges: Neue Beko Beyond Backrohre

Moderne Küchen sind echte Multifunktionsräume, die alles können sollen – sowohl wohnlich als auch funktional sein. Mit Beyond hat Beko eine Linie geschaffen, die genau das erfüllt. Denn Beyond steht für integratives und charakteristisches Design, klare Linien, intuitive Benutzerführung und innovative Technologien – und das in sämtlichen Gerätekategorien. Die Beyond Geräte passen perfekt zueinander und sorgen so für ein stimmiges Erscheinungsbild. Sie zeichnen sich durch eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche aus und klar definierte, intuitive Steuerungselemente erleichtern die Benutzerführung. Durch gemeinsame Signaturelemente wird eine sofortige Wiedererkennung geschaffen. Bei den iF Design Awards 2021 wurden gleich vier Geräte der Beko Beyond Linie ausgezeichnet, darunter auch zwei Backrohre. Mit den neuen Backrohren erweitert Beko seine Beyond Geräterange um sechs weitere Geräte. Beko Beyond Backrohre sehen aber nicht nur gut aus, sondern in ihrem Inneren verbergen sich interessante Technologien und intelligente Features.

Das BBIM12309XPE ist ein Backrohr, das nicht nur sehr viel kann, sondern in der Küche auch ganz nach Belieben eingebaut werden kann. Je nachdem wie man es möchte, entweder klassisch am Boden oder in der Höhe. Aber auch der klassische „Herd“ – Backrohr und Kochfeld in einem – erfreut sich nach wie vor sehr großer Beliebtheit. Für all jene, die diesen Klassiker bevorzugen, bringt Beko mit dem BBUM12340X, BBSM12320X, BBUM12322X, BBUE12020X und dem BBUM12328X gleich fünf Modelle mit unterschiedlichen Kochfeldern auf den Markt.

Reinigt sich von selbst

Jeder kennt es: Lästige angebrannte Stellen im Backrohr, die nicht nur oft übel riechen, sondern auch ein langwieriges, mühsames Säubern und Schrubben nach sich ziehen. Im Beko BBIM12309XPE gehört das der Vergangenheit an, denn dieses verfügt über eine pyrolytische Selbstreinigung. Die Pyrolyse-Funktion ist ein Selbstreinigungsprogramm, mit dem selbst hartnäckigste Verschmutzungen und Verkrustungen bei ca. 480 Grad zu Asche verbrannt werden. Einfach das Reinigungsprogramm einschalten und danach lässt sich die Asche ganz einfach mit einem feuchten Tuch wegwischen. Und ein weiterer Vorteil der Pyrolyse-Funktion: Es sind keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel oder scharfe Reinigunssprays notwendig. Daher finden sich im Backrohr auch keine Putzmittelrückstände und man kann guten Gewissens seinen Braten oder Kuchen ins Rohr schieben.

AeroPerfect für perfekte Ergebnisse

Der Anspruch von Beko ist es, das Leben seiner Kunden zu erleichtern und einfacher zu machen. Aus diesem Anspruch heraus entstand die AeroPerfect-Technologie, mit der alle sieben Backrohre ausgestattet sind. Inspiriert von Flugzeugturbinen wurde der Ventilator bei der AeroPerfect-Technologie so entwickelt, dass die Luft gleichmäßig im Ofen zirkuliert. Dadurch herrscht im gesamten Innenraum des Beko Backrohrs die gleiche Temperatur. Um die Wärme im Ofen zu halten, wurde das gesamte Design der Backöfen verbessert. Außerdem ist ein Algorithmus zur präzisen Temperaturkontrolle integriert, der Temperaturschwankungen im Ofen auf ein Minimum reduziert, sodass stets perfekte Garergebnisse erzielt werden. Denn: Unter dem Einfluss minimaler Temperaturschwankungen gelingen Speisen im Backofen am besten. Die innovative AeroPerfect-Technologie sorgt dafür, dass die Speisen exakt bei der gewünschten Temperatur erhitzt und so gleichmäßig gegart werden und somit noch besser gelingen.

Die Türe, die immer cool bleibt

Die beiden neuen Backrohre BBUM12340X und BBIM12309XPE verfügen darüber hinaus über eine Türe, die immer cool bleibt – ganz egal, was in ihrem Inneren so vor sich geht. Denn die bis zu vierfach verglasten Ofentüren behalten die Hitze innen – und das sogar während des Pyrolysevorgangs, wo eine Temperatur von ca. 480 Grad erreicht wird. Bei der Funktion Cool Door übersteigt die Temperatur auf der Außenseite nicht 70 Grad. Das spart Energie und verhindert Unfälle durch ein versehentliches Anfassen der Ofentüre.

Beko BBUM12340X

So gelingen mehrere Speisen gleichzeitig

Alle Backrohre verfügen über 3D-Kochen. Hier sind Ober-/Unterhitze und Heißluft Plus gleichzeitig in Betrieb. Die Temperatur entwickelt sich gleichmäßig, aufgrund konstanter Luftzirkulation garen die Speisen ausgewogen. Auf den Backblechen und Rost können so mehrere Speisen gleichzeitig zubereitet werden.

Weitere Gemeinsamkeiten

Beyond hat zu einigen Verbesserungen geführt. So wurde mehr Wert auf eine gute Ausleuchtung gelegt. Daher sind die sechs neuen Backrohre mit einer perfekten Halogen-Beleuchtung im Inneren ausgestattet. Dank dieser hat man den gesamten Innenraum des Backrohrs immer gut im Blick. So lässt sich der Koch- oder Backvorgang ohne Öffnen der Türe einfach immer sehr gut beobachten. Die Türe ist bei allen drei Backrohre sehr stabil und eignet sich auch zum Abstellen von schwerem Kochgeschirr. Die neuen Backrohre verfügen alle über ein programmierbares LED-Display mit Touch-Bedienung.

„Mit Beko Beyond haben wir nicht nur eine neue Designlinie geschaffen, sondern die Qualität in allen Produktkategorien verbessert, um eine bessere Funktionalität und einfachere Handhabung zu erreichen. Wir arbeiten ständig an der Verbesserung der Geräte, um das Leben der Kunden angenehmer zu machen. So entstehen Funktionen, wie AeroPerfect, die das Kochen im Backofen erheblich erleichtern“, so Christian Schimkowitsch, Geschäftsführer der Beko Grundig Österreich AG.

Dank AeroPerfect und Beyond einfach überzeugend: Die neuen Backrohre von Beko

Weitere Informationen finden Sie unter www.beko.com/at-de

Quelle © Beko / Beko Grundig Österreich AG