„Shaping the Change“: interzum 2023 stellt ökologische Zukunftsthemen in den Fokus

Mit dem globalen Leitthema „Neo-Ökologie“ setzt die internationale Leitmesse für Möbelfertigung und Interior Design daher einen neuen Schwerpunkt und verweist auf ihre zukunftsweisende Innovationskraft. Nach der digitalen interzum @home 2021 findet das Branchenevent im kommenden Jahr endlich wieder als Live-Erlebnis in den Kölner Messehallen statt. Entscheider, Meinungsführer, Multiplikatoren und Trendsetter aus aller Welt werden sich dann vor Ort über Innovationen und Produktneuheiten informieren, Inspirationen sammeln und bekannte und neue Businesskontakte treffen.

Proaktive Gestaltung: Innovationskraft der Zuliefererindustrie

Der Wandel unserer Lebens- und Arbeitswelten war wohl selten so deutlich spürbar wie heute. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen, der Klimawandel und die steigenden Energiepreise stellen uns vor enorme Herausforderungen. Auch Megatrends wie die zunehmende Digitalisierung und Individualisierung sowie insbesondere das wachsende Bedürfnis nach mehr Nachhaltigkeit beeinflussen unsere Art zu wohnen und zu arbeiten.

Doch wie sehen die Lebensräume von morgen aus? Wie müssen Möbel und Innenräume in Zukunft gestaltet sein? Zur interzum als dem weltweit größtem und bedeutendsten Branchenevent erwartet der Veranstalter Koelnmesse stand heute ca. 1.400 Unternehmen aus ca. 60 Ländern, die ihre bahnbrechende Produktneuheiten, technische Innovationen und revolutionäre Materiallösungen dem weltweiten Publikum vorstellen werden. Hier zeigt die Zulieferindustrie ihre ganze Innovationskraft und gestaltet damit den Wandel maßgeblich und proaktiv mit.

Globales Leitthema Neo-Ökologie: Neue Impulse für die Einrichtungswelt

Dem Anspruch der interzum “Shaping the Change. Go create concious living spaces” folgend lädt die interzum dazu ein, neue Antworten auf aktuelle und zukünftige Gestaltungsfragen zu finden. Die internationale Leitmesse setzt 2023 mit ihrem globalen Leitthema „Neo-Ökologie“ den Schwerpunkt auf die Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Ressourcenschonung, denn sie sind maßgeblich für die Herstellung zukunftsweisender Innovationen. Mit nachhaltigen Produkten und Herstellungsprozessen nehmen schon heute viele Unternehmen der Zulieferindustrie ihre gesellschaftliche Verantwortung wahr. Die interzum wird nachhaltiges Handeln noch stärker akzentuieren, diskutieren und damit den Dialog weiter vorantreiben, um gemeinsam neue Lösungen zu entwickeln.

Hybrides Messeerlebnis mit einer Vielfalt an Inspirationen

Um neugedachte Lösungen einem internationalen Publikum vorzustellen, setzt die kommende interzum auf die Kombination von bewährter Präsenzveranstaltung und digitalem Event. Die interzum @home hat dafür 2021 erfolgreich das Fundament gelegt. In 2023 werden vor Ort in Köln und im digitalen Raum internationale Aussteller und Experten die bekannten Themensegmente der Messe beleuchten: Function & Components widmet sich Beschlägen, Schlössern und Möbeleinbauteilen sowie Licht und Lichtsystemen, Materials & Nature dreht sich um wegweisende Materialien und Fertigungstechniken, während Textile & Machinery die wichtigsten Innovationen in der Matratzenproduktion und bei Bezugsmaterialien wie Stoffen und Leder und der damit verbundenen Kreislaufwirtschaft zeigt.

Das Selbstverständnis der interzum „Shaping the Change“ und das globale Leitthema „Neo-Ökologie“ werden 2023 auch im vielfältigen Eventprogramm aufgegriffen. Themenbezogene Sonderschauen, die interzum Trend Foren, zeigen, wie kreativ und flexibel die Möbelzulieferindustrie auf die Herausforderungen unserer Zeit reagiert. Im Kontext zentraler Trends werden aktuelle Themen der Möbel- und Einrichtungsbranche für ein internationales Fachpublikum aufbereitet. Mit der Product Stage und der Trend Stage bietet die interzum zusätzliche Möglichkeiten der Aussteller- und Produktpräsentation sowie der Beschäftigung mit marktnahen und designrelevanten Zukunftsthemen.

Ob Entscheider aus der herstellenden Industrie, Architekten, Designer, Objekteure oder Produktentwickler – die Vielfalt an Inspirationen auf der interzum bietet Mehrwerte für alle Zielgruppen. Das alles wird hybrid sowohl auf der physischen Messe in Köln als auch im digitalen Raum stattfinden. So steht die interzum 2023 gleichermaßen für Kontinuität und Wandel. Die gewohnt starke Präsentation vor Ort wird mit attraktiven Digitalangeboten erweitert und bietet damit eine einzigartige Plattform, um zukunftsweisende Entwicklungen vorzustellen.

Die nächsten Veranstaltungen:

interzum guangzhou – Asia’s leading Furniture Production Fair, Guangzhou 28.03. – 31.03.2023

interzum – Möbelfertigung Innenausbau, Köln 09.05. – 12.05.2023

interzum bogotá – International fair for industrial wood processing and furniture manufacturing, Bogotá 14.05. – 17.05.2024

Quelle: Köln Messe