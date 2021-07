SICAM 2021 – Mehr als 500 Firmen werden ausstellen

Bisher sind bereits 94 Prozent der Ausstellungsfläche belegt, Halle 10 wird in diesem Jahr wieder aufgebaut. Ein toller Style-Restart für die Messe, der den lang ersehnten Treffpunkt der Branche markiert. Zur besseren Vorbereitung Ihres Besuchs finden Sie auf unserer Website die ständig aktualisierte Ausstellerliste sowie die Pläne aller Hallen.

Endlich wieder alles Neuheiten zum “Anfassen”

Ein Muss, um am Puls der Zeit zu sein: Das wird SICAM 2021 als Messe nach zwei Jahren nur „online“. Die Möbelwelt liefert ständig Ideen, und die Entwicklung ist sowohl im Design als auch in der Funktionalität stark. Das Ziel der Unternehmen bleibt es, zukunftsweisende Produkte zu präsentieren: Auf der SICAM können Sie auch in diesem Jahr alle neuen Trends persönlich entdecken, Neuigkeiten abrufen und die besten Entscheidungen für zukünftige Produktionen treffen.

Die Messe – ein sicherer Ort

Um die maximale Sicherheit für alle Anwesenden zu gewährleisten, können Sie das Messegelände in diesem Jahr nur über eine Online-Registrierung betreten: Registrieren Sie sich jetzt, damit Ihr Ticket für den Zugang zur SICAM druckfertig ist. Die geltenden nationalen und regionalen Vorschriften werden respektiert, und das Team ist bereit, sich mit seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten an jede neue Situation anzupassen, um Ausstellern und Besuchern eine sichere Messe mit der üblichen Aufmerksamkeit für den bestmöglichen Service zu garantieren.

Quelle: SICAM