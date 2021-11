Sicherer Re-Start: Heimtextil startet in wenigen Wochen mit hoher internationaler Beteiligung

Endlich wieder internationale Neukontakte, inspirierende Business-Begegnungen, intensives Networking – und Textilneuheiten offline erleben: Die Vorfreude auf persönlichen Face-to-Face-Austausch ist so groß wie nie. Als bedeutendste internationale Fachmesse für Wohn- und Objekttextilien führt die Heimtextil 2022 Einzel- und Großhändler*innen, Designer*innen, Einrichtungs- und Bettenfachhändler*innen, Raumausstatter*innen, Architekt*innen, Hoteleinrichter*innen und viele weitere Branchenexpert*innen mit einer vielfältigen Bandbreite an internationalen Produktneuheiten und Trends der textilen Inneneinrichtung zusammen – analog an einem Treffpunkt.

Neben der persönlichen Geschäftsbegegnung ist mit dem Re-Start der Heimtextil nach zweijähriger Messepause vor allem wieder möglich, was weder private Showrooms noch digitale Produktpräsentationen leisten können: eine gebündelte und somit effiziente Marktübersicht über Trends der Wohntextilbranche auf einer zentralen Plattform vor Ort in Frankfurt.

Hohe internationale Beteiligung dank hoher Impfquoten

Die seit dem 22. November 2021 gültigen Verordnungen der hessischen Landesregierung bestätigen die Durchführung der Heimtextil unter 2G-Vorgaben. Die Formnext hat zudem Mitte November deutlich gezeigt: Internationale Fachmessen können auch unter 2G-Bedingungen erfolgreich durchgeführt werden.

„Mit Blick auf die behördliche 2G-Pflicht liegen uns außerdem seitens unseres globalen Netzwerks aus Tochtergesellschaften und Sales Partnern der Messe Frankfurt erfreulicherweise valide Ergebnisse vor, aus denen ersichtlich ist: Fast alle teilnehmenden Aussteller*innen samt ihrer Teams aus allen internationalen Kernmärkten der Heimtextil sind mit zugelassenen Vakzinen geimpft. Ähnliche Ergebnisse liegen für die Besucherseite vor“ , erklärt Olaf Schmidt, Vice President Textiles & Textile Technologies. Die Heimtextil kann 2022 auf dieser Basis in geplanter Breite und Tiefe auf zehn Hallenebenen mit rund 1500 Aussteller*innen aus 50 Ländern stattfinden.

„Gerade deswegen gilt: Die Gesundheit und Sicherheit aller Teilnehmer*innen steht für uns an oberster Stelle“, so Schmidt weiter.

„Unser umfassendes Schutz- und Hygienekonzept hat sich im Rahmen bereits durchgeführter Messen erfolgreich bewährt. Dazu zählen neben der jüngst auf dem Messegelände in Frankfurt durchgeführten Formnext auch die wenige Wochen zurückliegende Buchmesse und die im September stattgefundene Automechanika, die beide ebenfalls auf unserem Messegelände hier in Frankfurt durchgeführt wurden.“

Messeteilnehmer*innen müssen nach aktuellem Stand am Eingang einen aktuellen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen. Darüber hinaus gibt es weitere Maßnahmen wie Online-Ticketing, hundertprozentige Frischluftzufuhr, großzügige Gestaltung von Hallen und Eingängen zur Einhaltung von Sicherheitsabständen sowie intensive Reinigungsmaßnahmen.

Weitere Informationen zum Hygiene- und Schutzkonzept finden Sie auf der Website der Heimtextil.

Die Heimtextil findet vom 11. bis 14.01.2022 statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.heimtextil.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt