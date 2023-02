Solides Umsatzwachstum bei Schüller Küchen im Jahr 2022

2022 war für Schüller von einigen Herausforderungen geprägt. Nichtsdestotrotz konnte der fränkische Küchenmöbelproduzent das Jahr positiv abschließen.

1. Rückblick

Mit dem Jahresstart 2022 fand die Schüller Möbelwerk KG zunächst gute öko-nomische Rahmenbedingungen vor. Die innerbetrieblichen Schwerpunkte lagen unverändert im Ausbau der Services zu unseren Handelspartnern, der technolo-gischen Fortentwicklung der Produktion und der stetigen Prozessoptimierung durch Digitalisierungsprozesse. Der Jahresbeginn hatte gesellschaftlich sowohl für den Handel als auch für die Industrie verheißungsvoll und geprägt von guter Konsumneigung/-laune begonnen. Keine angeordneten Corona-Einschränkungen bei Ladenöffnungszeiten, nach wie vor stabile Nachfrage und gute Auftragseingänge.

Der Angriffskrieg gegen die Ukraine rief über Nacht unsägliches Leid in der ukrainischen Bevölkerung hervor. Ängste, Verunsicherung, Verteuerung und wirt-schaftliche Kaufzurückhaltung waren die unmittelbaren Folgen in Europa. Erste spürbare Anzeichen waren bereits im Juni 2022 in den Auftragseingängen der Küchenmöbelindustrie erkennbar. Damit einhergingen wiederholt überproportionale Preissteigerungen der Vorlieferanten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Dies führte unweigerlich zu einer unterjährig erforderlichen Preisanpassung.

Das über Jahrzehnte gewohnte Kalkulationsverhalten geriet aus den Fugen. Die steigende Inflationsrate nahm ihren Lauf. Die fiskalpolitische Maßnahme der Erhöhung des Leitzinses führte zu steigenden Zinsraten bei Konsum- und Baukrediten. Das Jahr 2022 forderte verstärkt die Flexibilität der Handelspartner. Die Kombination aus fehlenden Fachkräften und nicht eingehaltenen Baufertigstellungsterminen führte zwangsläufig zur anhaltenden Korrektur von Lieferterminen. Für die Schüller Möbelwerk KG eine riesige Herausforderung und Drahtseilakt zwischen Kapazität und Logistik über Monate hinweg.

2. Umsatz

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 konnte durch einen Mix aus positiver Mengenentwicklung, Steigerung des Durchschnittswertes, als auch der Preisanpassung die Schüller Möbelwerk KG ein solides Umsatzwachstum von + 12,2 % auf 753,2 Mio. € erwirtschaften. Die positiven Beiträge wurden sowohl im Inland (+ 10,1 %) und in internationalen Märkten (+ 17,1 %) erreicht. Dies führt Stand heute zu einer gestiegenen Exportquote von knapp über 30 %.

3. Materialversorgung/Materialpreisentwicklung

Im Vergleich zum Vorjahr war die generelle Materialversorgung konstant gesi-chert. Durch die Kriegsumstände und den mehrfach daraus resultierenden Roh-stoff- und Energieverteuerungen waren deutliche Kostensteigerungen zu verzeichnen.

4. Produktportfolio

Dank des ausgewogenen Produktportfolios sowie den Neuheiten konnten die Qualitätsmarke Schüller Küchen und Möbel und die Premiummarke next125 weiter an Begehrlichkeit zulegen und bieten den Partnern somit nahezu die komplette Palette vom mittleren Preisbereich bis ins Premiumsegment.

5. Messen

Erstmalig waren 2022 wieder Produktmessen in Präsenz möglich. Beeindruckt von der internationalen Resonanz im Rahmen der EuroCucina in Mailand im Juni 2022 sieht Schüller klares Wachstumspotential in Europa, den internationalen Märkten und dem Inlandsmarkt.

Für die Premiummarke next125 gab es im vergangenen Jahr ein umfassendes Rebranding, das neben dem Logo auch Schrift und Bildsprache beinhaltete. Von dem neuen Erscheinungsbild sowie der Collection 2022/2023 konnte sich erstmalig auf der EuroCucina überzeugt werden.

6. Mitarbeiterentwicklung, Aus- und Weiterbildung

Durchschnittlich 2.209 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren im Jahr 2022 für die Schüller Möbelwerk KG beschäftigt. Was sie motiviert, sind die Wünsche der Kunden und die Herausforderungen unserer Zeit. In der gegenwärtigen Phase des Fachkräftemangels ist es darüber hinaus dem Team Recruiting gut gelun-gen, weitere qualifizierte Mitarbeitende für den Standort Herrieden zu gewinnen. Auch die Ausbildung junger Menschen in zahlreichen Berufsbildern sowie dualer Studiengänge sind wichtige Säulen für Schüller und sorgen für einen frühzeitigen Einstieg und Bindung zum Unternehmen. Ein maßgebliches Credo ist für Schüller Küchen die Fortbildung und Förderung aller Mitarbeitenden. Durch zahlreiche innerbetriebliche Angebote wird weitere Qualifizierung erwor-ben, was den Arbeitnehmenden und dem Unternehmen in gleichem Maße zugutekommt.

7. Investitionstätigkeit/Produktionserweiterung

Der kontinuierliche Verbesserungsprozess und Nutzung von aktuellen Technologien führte auch im Jahr 2022 zu weiteren Investitionen am Standort Herrieden.

8. Von Ökonomie und Ökologie

Von der These Ökologie braucht Ökonomie und Ökonomie braucht Ökologie ist man in Herrieden seit jeher überzeugt. Zahlreiche zurückliegende Maßnahmen sind Spiegelbild dieser Haltung. Am 12.01.2023 ging die 4,6 MW Photovoltaik-Anlage, welche eine Fläche von rund 22.000 m² umfasst, ans Netz. Die Schüller Möbelwerk KG ist seit 2020 ein klimaneutrales Unternehmen. Sämtliche Erfordernisse der drei Scope-Bewertungen wurden auch im letzten Jahr erneut erfüllt. Für die Zukunft gilt weiterhin der Vorsatz, ressourcenschonend zu agieren und somit nachhaltig ein Augenmerk auf die Vermeidung von CO² zu legen.

9. Ausblick 2022

Die Schüller Möbelwerk KG setzt unverändert auf die vertrauensvolle und gefestigte Zusammenarbeit mit den Geschäftspartnern sowie auf den klaren Fokus, die Wünsche des Verbrauchers gemeinsam zu erfüllen.

Die Schüller Collection 2023 bot wie gewohnt einen Mix aus innovativen Neuheiten sowie Ver-besserungen des Bestehenden. So ergänzt ab sofort die Front Smartglas matt das Portfolio.

Weitere Informationen finden Sie unter www.schueller.de

Quelle: Schüller Küchen