Steelcase präsentiert OcularTM – den Tisch für hybride Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Die einzigartige Form des Ocular™ verbessert die Sichtlinien und schafft ein ausgewogenes Erlebnis für alle Teilnehmer, sowohl vor Ort als auch remote. Ocular ermöglicht integrativere Begegnungen und erleichtert die Zusammenarbeit für die Menschen auf beiden Seiten der Kamera. Die Partnerschaft mit Microsoft optimiert zudem die Nutzung von Microsoft Teams und schafft eine ideale Umgebung für moderne Arbeitsanforderungen. Die geschwungene Form des Tisches stellt sicher, dass alle Beteiligten im Raum einander, aber auch die zugeschalteten Teilnehmenden sehen können. Dieser Blick auf Augenhöhe sorgt für eine gleichberechtigtere Teilnahme zwischen den Teilnehmenden im Raum und den zugeschalteten Personen.

Die Zusammenarbeit mit anderen ist laut Steelcase Forschungen einer der Hauptgründe, weshalb die Menschen ins Büro kommen möchten. An vielen Besprechungen nehmen heute jedoch mindestens ein oder mehrere zugeschaltete Personen teil. Und allzu oft müssen Teams in Räumen zusammenarbeiten, die entworfen wurden, bevor hybride Arbeitsformen populär wurden. Da sich hybride Arbeitsformen etabliert haben, setzten sich die Steelcase Designteams das Ziel, traditionelle Konferenzräume für die hybride Zusammenarbeit zu optimieren.

Ocular™ im Einsatz

Newsdesk-Meetingräume: Ideal für Redaktionssitzungen und Nachrichtenredaktionen, um eine klare Kommunikation zu gewährleisten. Redaktionssitzungen: Fördert effiziente und effektive Teammeetings in Verlagen. Vorstandssitzungen: Bietet eine optimale Umgebung für strategische Entscheidungen. Bildungsmeetings: Perfekt für Schulungen und Workshops, die interaktives Lernen unterstützen. Brainstorming-Sitzungen: Fördert kreative Ideenfindung durch verbesserte Sichtlinien und Zusammenarbeit. Hybride Kundenmeetings: Ermöglicht eine nahtlose Interaktion mit Kunden, unabhängig von ihrem Standort. Strategiemeetings: Unterstützt die Entwicklung und Umsetzung strategischer Pläne. Jury-Sitzungen: Bietet eine gleichberechtigte hybride Plattform für alle Jurymitglieder. Jourfix-Meetings: Perfekt für regelmäßige Treffen multinationaler Teams.

Der Ocular™-Tisch wurde speziell für die hybride Zusammenarbeit entwickelt. Seine einzigartige, geschwungene Form fördert integrative Begegnungen und eine bessere Zusammenarbeit. Alle im Raum können sich gegenseitig sehen, und der Blickkontakt zwischen anwesenden und zugeschalteten Personen wird erleichtert. Das Tischdesign verändert bewusst die Raumausrichtung vom Hoch- ins Querformat, sodass alle Beteiligten auf beiden Seiten der Kamera sehen und gesehen werden können. Jede Person im Raum hat den gleichen Abstand zur Kamera, wodurch Gesichtsausdrücke und Körpersprache der zugeschalteten Teilnehmenden besser wahrgenommen werden können. Ocular wurde von Steelcase in Zusammenarbeit mit Microsoft u.a. für den Signature Microsoft Teams Room entwickelt und kann eine breite Palette von video-fähigen Lösungen verschiedener technischer Anbieter unterstützen.

„Der Signature Teams Room schafft eine Umgebung, in der sich sowohl die im Raum anwesenden als auch die externen Personen durch integrative und natürliche Interaktionen besser eingebunden fühlen“, erklärt Greg Baribault, Head of Product für Microsoft Teams Rooms. „Dies gelingt durch das Zusammenspiel intelligenter Geräte, Front Row in Teams Rooms, speziell entwickelter Möbel und einer optimierten Raumgestaltung. Der Ocular Tisch von Steelcase passt optimal in einen Signature Teams Room und ist ein erstklassiges Beispiel dafür, welche Innovationen nötig sind, um Unternehmen an neue Arbeitsformen heranzuführen.“

Front Row ist ein Layout für Microsoft Teams Rooms, das hybride Meetings optimiert und die Zusammenarbeit zwischen Fernteilnehmern und Teilnehmenden im Raum verbessert. Die Videogalerie wird am unteren Rand des Bildschirms angezeigt, während wichtige Meeting- Inhalte, wie der Chat und das Heben der Hand, bestehen und sichtbar bleiben.

„Die alte Raumaufteilung ist auf eine Zusammenarbeit von Personen ausgelegt, die sich im Raum befinden, was die Sichtlinien beeinträchtigt. Ocular unterstützt die Weiterentwicklung von Software zur Zusammenarbeit. Dank seiner gewölbten Form sind alle Personen im Raum gleich weit von der Kamera entfernt, was eine gute Sicht und eine gleichberechtigte Teilnahme der Mitarbeitenden im Raum und aus der Ferne ermöglicht”, so Cherie Johnson, Steelcase Global Design Director.

Dank der nach vorne hin abgeschrägten Tischbeine kann jeder entspannt nebeneinander sitzen, ohne an ein Tischbein zu stoßen. Die einzigartige Konstruktion erleichtert auch Menschen mit Mobilitätshilfen einen einfachen Zugang. Darüber hinaus ermöglichen die Teams Rooms-Konsolen einer Besprechung mit nur einem Knopfdruck beizutreten. Die Kabelintegration ist Bestandteil des Ocular-Designs: So ist über einen Durchlass in der Mitte des Tisches der Anschluss für einen bündig montierten Raum-Controller oder für jedes beliebige Kabel für eigene Geräte zugängig.

„Das Gestaltungsziel war es, die Distanz zwischen denjenigen, die persönlich an einer Besprechung teilnehmen, und denjenigen, die aus der Ferne zugeschaltet sind, zu verringern. Die Wölbung des Tisches sorgt dafür, dass sich die Personen in einem guten Blickwinkel zueinander, zu den Kameras und zu den Bildschirmen befinden”, erklärt Gina Cellentani, Steelcase Senior Product Marketing Specialist EMEA. „Bessere Sichtlinien ermöglichen ein ganzheitlicheres Meeting-Erlebnis, bei dem die Menschen ohne Ablenkung zusammenkommen und zusammenarbeiten können.“ Räume müssen sowohl für die Nutzung via Kamera als auch für die Nutzung durch die Menschen, die sich im Raum aufhalten, konzipiert werden.

Steelcase arbeitet kontinuierlich mit branchenführenden Technologiepartnern wie z.B. Microsoft, Logitech und GoBright zusammen, um technische Lösungen bereits in der Planungsphase in die Arbeitsumgebung zu integrieren. Diese Kooperationen verbinden neueste Technologien und Raumkonzepte, die hybrides Arbeiten für alle optimieren.

