Stilvoll entspannen im Wohlfühl-Sessel

Ihre klare Formgebung und die zahlreichen Gestaltungsvarianten machen sie vielseitig einsetzbar, ob im Living-Bereich, im Schlaf-, Gäste- oder Arbeitszimmer. Mit einer aufwendigen Polsterung im Inneren, anschmiegsamen Bezugsstoffen und den raffinierten Funktionen verschaffen die Sessel kleine Wellnessmomente im Alltag oder laden am Abend zum ausgiebigen Entspannen ein. So gleitet etwa Focus sanft in eine Wohlfühlposition. Ohne Hebel oder Knöpfe – einfach zurücklehnen und genießen. Perfekt wird die Oase mit dem Infrarot-Tiefenwärmesystem, das sich optional in Sitz und Rückenlehne integrieren lässt. Komfort der Extraklasse bietet auch Tango mit zurückklappbarer Lehne und ausfahrbarem Fußteil. Einmal hingelegt, möchte man diese himmlische, beinahe schwebende Pose nicht mehr verlassen – gut, dass es dafür die elektrische Aufstehhilfe gibt.

Fernsehsessel Tango

Geradlinig puristisch im Design, aber nicht weniger bequem, punktet Primo mit einer stufenlos neigbaren Lehne. Der Allrounder ist die ideale Ergänzung zu vielen Sofas und wird zusammen mit dem passenden Hocker zum persönlichen Rückzugsort. Wie für alle seine Möbel verwendet sedda auch für die Relaxsessel ausschließlich erlesene Materialien, die geprüft und zertifiziert sind. Denn nur in einem wohngesunden Umfeld können Körper und Geist richtig abschalten. Und weil die Experten aus Österreich außerdem Wert auf höchste Verarbeitungsqualität legen, werden die Sessel über lange Jahre zu treuen Begleitern.

Lehnsessel Primo

