STOKKE setzt Akquisitionskurs fort: Der Umsatz steigt um 35 %

1932 in Ålesund, Norwegen gegründet, stellte Stokke zunächst Sitze für Busse sowie Erwachsenenmöbel her. Das erste Kinderprodukt wurde 1972 eingeführt: Der legendäre von Peter Opsvik entworfene Tripp Trapp® Stuhl wurde 2022 50 Jahre alt. Der Stuhl, der in Europa hergestellt wird, wurde bisher weltweit über 13 Millionen Mal verkauft.

Die wichtigsten Fakten:

– Umsatzerlöse stiegen im Jahr 2022 um 35 %

– Abschluss der Übernahme von Evomove – der vierten in 18 Monaten

– Unterzeichnung einer Partnerschaft mit der Universität Kopenhagen zur Finanzierung eines PhD zur Kindesentwicklung

Der Umsatz stieg 2022 um 35 % auf 3,15 Mrd. NOK, während der EBITDA-Gewinn 2022 um 9 % auf 718 Mio. NOK stieg. Und das in einem besonderen Jahr, denn der kultige Tripp Trapp Stuhl von Stokke feierte 2022 sein 50-jähriges Jubiläum.

Der Stokke BZ LifeSaysGo Lifestyle

Das Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Produkte zu entwickeln, die Eltern und Kinder näher zueinander bringen, kündigte an, dass es weitere Übernahmen plant, um seine globale Position zu stärken. Im vergangenen Mai übernahm Stokke Evomove, das Unternehmen hinter dem bekannten Nomi-Stuhl. Dies war die vierte Transaktion dieser Art seit 2021 und folgte auf die Akquisition von Limas, dem deutschen Hersteller von Babytragen, der italienischen Marke Mukako für multifunktionale Spieltische und von BABYZEN, dem Hersteller des beliebten leichten All-in-One-Kinderwagens YOYO.

Jacob Kragh, CEO von Stokke (im Bild oben), betonte, dass 2022 ein „solides Jahr“ gewesen sei, insbesondere angesichts der globalen wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen, mit denen alle Unternehmen im vergangenen Jahr konfrontiert waren. „Unser Wachstum von 35 % bedeutet, dass immer mehr Familien auf der ganzen Welt unsere Produkte nutzen, die darauf ausgerichtet sind, Kinder näher an ihre Bezugspersonen zu bringen – am bekanntesten ist der Tripp Trapp Hochstuhl. Die Bindung zwischen Kindern und ihren Bezugspersonen ist für die Entwicklung eines Kindes in den ersten Lebensjahren von grundlegender Bedeutung, und deshalb investieren wir nicht nur in Produkte, sondern auch in die wissenschaftliche Forschung in diesem Bereich“, fügte er hinzu.

Nach dem erfolgreichen Jahr kündigte Jacob Kragh an, dass Stokke seine Strategie fortsetzen wird, durch Expansion sein starkes, global ausgerichtetes Geschäft auszubauen, indem selektiv Produkte und Marken erworben werden, die in ihren regionalen Märkten stark verankert sind.

Jacob Kragh fügte hinzu: „Unser profitables Geschäftsmodell ermöglicht es uns, in unsere Zukunft zu investieren – durch interne Innovationen und externe Akquisitionen. Wir sind bestrebt, weitere Unternehmen zu erwerben, die unsere Überzeugungen in Bezug auf Kindesentwicklung, Design und Nachhaltigkeit teilen. Wir werden Stokkes weltweite Präsenz nützen, um beliebte regionale Marken international bekannt zu machen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen.“

Erster Nachhaltigkeitsbericht mit bahnbrechender Universitätspartnerschaft

Die Bekanntgabe der Jahresergebnisse von Stokke fielen mit der Veröffentlichung des ersten Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens zusammen, in dem die ESG-Ambitionen des Unternehmens dargelegt werden. Dazu gehören, die Reduzierung von Emissionen, die Einführung eines zirkulären Geschäftsmodells, ausgehend von der Verwendung von recyceltem Polyester, und die Sicherstellung, dass alle verwendeten Materialien aus ethischen Quellen stammen.

Im Jahr 2022 unterzeichnete das norwegische Unternehmen Stokke die Science Based Target Initiative zur Messung und Reduzierung von Scope 1-, 2- und 3-Emissionen und verpflichtete sich zur verantwortungsvollen Beschaffung von Holz für seine weltweit bekannten Kinderprodukte. Das Unternehmen möchte, dass alle seine Holzprodukte bis 2030 vom Forest Stewardship Council zertifiziert werden. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen verpflichtet, faire Praktiken in seiner Lieferkette einzuführen, und wurde 2022 Mitglied von SEDEX, einer globalen Mitgliederorganisation, die Unternehmen auf der ganzen Welt miteinander verbindet, um ihre Geschäftspraktiken zu verbessern.

Der Bericht hebt auch die umfassende Strategie des Unternehmens zu den Themen Kindesentwicklung und Nachhaltigkeit hervor, die auf fünf der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) basiert und eine dreijährige Partnerschaft mit der Universität Kopenhagen umfasst, die im April letzten Jahres unterzeichnet wurde. Im Rahmen dieser Partnerschaft mit der Universität hat sich Stokke verpflichtet, ein dreijähriges PhD Forschungsprojekt über Lernen und soziale Entwicklung am Esstisch zu finanzieren. Durch diese Zusammenarbeit wird Stokke einzigartige, wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse gewinnen, um sicherzustellen, dass die Geschäftsstrategie und die Entwicklung neuer Produkte (NPD) von Stokke auch weiterhin von der Spitzenforschung zur kindlichen Entwicklung beeinflusst werden.

„Die frühkindliche Entwicklung ist einer der prägendsten Abschnitte im Leben eines Kindes, und wir glauben, dass wir eine wichtige Rolle dabei spielen können, wie Familien bei den Mahlzeiten zusammenkommen. Diese Partnerschaft passt gut zu unserer Mission, die Verbindung zwischen Eltern und Kind zu stärken und die Entwicklung von Kindern zu fördern“, erklärt Jacob Kragh, CEO von Stokke, „unsere allgemeine Nachhaltigkeitsstrategie zielt darauf ab, Stokke zur ersten Wahl für Eltern zu machen, die Veränderungen sehen wollen. Wir glauben, dass die nachhaltigsten Produkte diejenigen sind, die man nie ersetzen muss. Unsere Produkte sind nicht nur mit herausragender Funktionalität für maximalen Komfort ausgestattet, sondern auch so designt, dass sie Kinder und Eltern näher zusammenbringen – und, was noch wichtiger ist, sie sind nachweislich langlebig.“ Die dreijährige Partnerschaft mit Schwerpunkt auf der kindlichen Entwicklung wird von der Universität Kopenhagen begrüßt und ist für die künftige Arbeit der Einrichtung von großer Bedeutung. Dr. Johanne Smith-Nielsen, Associate Professor Ph.D., klinische Psychologin und Leiterin des Partnerschaftsprojekts, erklärt: „Die ersten Lebensjahre haben Auswirkungen auf unsere Entwicklung während unseres gesamten Lebens. Jede Interaktion ist eine Gelegenheit zum Lernen und zur Entwicklung.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.stokke.com

Quelle: Stokke