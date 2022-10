SÜDBUND Wohntage voller Erfolg – Zahlreiche Messegäste zum 90-jährigen Jubiläum

Beliebter Treffpunkt im Showroom

So viele Aussteller wie nie zuvor

Die rund 1600 Teilnehmer informierten sich bei 121 Firmen an 116 Ausstellungsständen über die neuesten Produkte, Trends und Ideen. Der Einkaufsverband konnte sieben neue Aussteller dazugewinnen und der Firmensitz der SÜDBUND eG verwandelte sich für zwei Tage in ein Messezentrum, in dem die Gäste die angenehme familiäre Atmosphäre genossen. „Die komplette Ausstellerfläche war restlos ausgebucht und die Nachfrage, wie bereits in den vergangenen Jahren, sogar noch höher“, so Klaus Kurringer, Vorstand der SÜDBUND eG.

Mittendrin – die Bar als Dreh- und Angelpunkt für Austauschgespräche

Die besondere Messe der Vielfalt

Ob Raumausstatter, Architekt, Bodenleger oder Berufsschulklasse des Handwerks – das Angebot lockte viele in den Rems-Murr-Kreis und reichte vom Sonnen- und Insektenschutz, Gardinen, Dekostoffen, Bodenbeläge, Wandgestaltung, Raumakustik, Schlafsysteme, Bettwaren, Heimtextilien über Wohnaccessoires bis hin zu Werkzeugen, Arbeitsmitteln und Zubehör.

Neben den Vertragslieferanten, die ihre Produkte präsentierten, waren die Trendhäuser die Highlights, die dieses Mal mit den Farbtrends »Air, Earth, Fire and Water« liebevoll dekoriert waren. Mit den harmonisch miteinander kombinierten Farbwelten setzten sie Akzente und rückten das Thema Wohnambiente in den Mittelpunkt. Ein weiteres Herzstück bildete die Vorstellung der neuen SÜDBUND Eigenkollektionen „Stoffwelten Herbst 2022“, „Teppich auf Maß“ und die „Ringtauschfenster 2023“, mit den die Genossenschaft ihren Mitgliedern und Kunden attraktive Artikel bietet. Das sind gute Gründe, weshalb die Messegäste immer wiederkehren. Für viele Fachbesucher bedeuten die Wohntage des Weiteren ein Stück Heimkommen und gute Gespräche genießen. Ebenso schätzen sie die kurzen Wege und den einzigartigen Charakter der Messe.

Anna Reif, die sich für die Trendhäuser verantwortlich zeichnet, mit Klaus Kurringer, Vorstand der SÜDBUND eG

Schwungvoll in die Abendveranstaltung

Ein reger Austausch unter Branchenkollegen, Wiedersehensfreude sowie Inspiration und Flair prägten die zweitägige Veranstaltung. Eine tolle Stimmung herrschte auch bei der Abendver-anstaltung, bei der die große Teppichhalle in eine Eventlocation umfunktioniert wurde. Bei stilvoller Live-Musik der 1930er Jahre und Cocktails feierten die Gäste gemeinsam 90 Jahre SÜDBUND. Entspannt und gemütlich ließen sie den Messetag ausklingen und notierten sich bereits den nächsten Termin der Wohntage Frühjahr/Sommer 2023, die am 25. und 26. Januar 2023 in Backnang stattfinden.

Eventlocation Teppichhalle

Termine Wohntage 2023 und 2024:

Wohntage Frühjahr/Sommer 2023: 25. und 26. Januar 2023

Wohntage Herbst/Winter 2023: 27. und 28. September 2023

Wohntage Frühjahr/Sommer 2024: 17. und 18. Januar 2024

Weitere Informationen finden Sie unter www.suedbund.de

Quelle: SÜDBUND eG / Birgit Jünger