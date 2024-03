swiss interior expo: Das neue Branchenevent für Küche und Einrichten in der Schweiz

Die neue Top-Adresse für Wohnen und Leben in der Schweiz, die Fachmesse swiss interior expo, widmet diesem Thema eine Sondershow. Die Küche wird bei ihr zum Teil eines Gesamtkonzeptes „lebensraum“ – und darin wird mit den Produkten verschiedener Hersteller gezeigt, wie das Interior die Evolution der Küche sinnvoll begleitet. Eine Inspiration mit Mehrwert!

In der Schweiz kommt Vieles zusammen: Sprachen, Kulturen, die Liebe zum Handwerk, die sprichwörtliche Präzision. Für die Einrichtungsbranche bringt die swiss interior expo all das zusammen – und bietet vom 5. bis 7. November 2024 in Bern eine perfekte Präsentationsplattform für Unternehmen, die ihre Produkte dem Schweizer Publikum vorstellen werden. Dabei richtet sich das neue Branchenevent ausschließlich an Fachbesucher – und ermöglicht so ein konzentriertes, zielgerichtetes Treffen von Industrie mit den Entscheidern und Machern aus dem Küchen-, Einrichtungs- und Haushaltsgerätehandel, Architekten, Innenarchitekten, Generalunternehmer, Fachplanern und anderen Interiorspezialisten. Die Branche ist gespannt:

„Wir versprechen uns von der Premiere der swiss interior expo im Herbst 2024 in Bern hochwertige neue Kontakte und freuen uns auf entspannte Gespräche mit unseren Partnern aus der Region“, sagt zum Beispiel Frank Bäumer, Head of Sales von Alfons Venjakob. Trotz der Attraktivität des Schweizer Marktes sind Fachevents für die Einrichtungsbranche rar. Ein Argument mehr findet auch der Geschäftsführer von Quooker Schweiz, Sven Breitenmoser: „Eine Fachmesse – ausgerichtet auf die Branche – im gewohnten Wohlfühlambiente – stellt einen absoluten sowie auch notwendigen Mehrwert auf dem Markt Schweiz dar. Für Quooker ist die Teilnahme gesetzt.“

Dass das Konzept der neuen Messe die Branche überzeugt, zeigt die hochkarätige Ausstellerliste, die schon jetzt prall gefüllt ist: Internationale Branchengrößen wie Haier, die globale Nr. 1 für Haushaltsgroßgeräte, sind ebenso vertreten wie das Schweizer Familienunternehmen Artanova.

Bauformat, Carat, DAN-Form, Dinger Stone, Häcker Küchen, Hera, KH System, LAUFEN, Leu, Liebherr, Morath, Orea, Rolf Benz, SABAG, Sachsenküchen, Schüller, SHD, SieMatic, Steinform Kistler, STRASSER, V-ZUG, Venkajob, Werther, Wimmer Wohnkollektionen – das Ausstellerverzeichnis liest sich wie ein Who-is-Who der Branche.

„lebensraum“ statt Küche, Essen, Wohnen

Den Initiatoren des neuen Branchenevents geht es bei der swiss interior expo jedoch nicht nur darum, die Branche in der Schweiz zusammenzubringen – gleichzeitig will man in Bern Impulse für Hersteller und Besucher bieten. Der Fokus liegt dabei auf einem Gesamtkonzept „Einrichtung“, welches in den vergangenen Jahren eine rasante Aufwertung erfahren hat. Früher waren die Bereiche klar getrennt: In der Küche wurde gekocht, am Esstisch gegessen, im Wohnzimmer gewohnt. Heute sind Küchen wärmer und wohnlicher, leiser und geruchsfreier. Essbereiche sind Kommunikations-, Arbeits- und Spielewelten. Und die Wohnbereiche sind ebenfalls vielschichtiger geworden: Sofas und Loungesessel sind längst nicht mehr ausschließlich zum Sitzen und zum Schlafen gemacht, sie schaffen neue Rückzugsmöglichkeiten und werden zu Relaxzonen. Der Wohnzimmerschrank wird kleiner oder verschwindet. Die Vitrine wächst und ist für alle da.

Zubereiten, kochen, lagern, reinigen, kommunizieren, smart arbeiten, Hausaufgaben erledigen, feiern, basteln. Essen, spielen, lesen, surfen, relaxen, schlafen, streamen – all das findet im Zentrum des gesamten Wohnraums statt. Was aber bedeutet es für das Interior, wenn die Wohnzonen verschmelzen? Die Antwort der swiss interior expo ist die Sondershow „lebensraum“, bei der die Aussteller mit Ihren Produkten Teil eines Gesamtkonzeptes sind.

quooker Sven Breitenmoser

Im lebensraum verschmelzen die Räume „Küche Essen Wohnen“ in eine aufeinander abgestimmte Gesamtinszenierung. Das Live-Erlebnis, das Eintauchen in reale Wohnwelten steht im Mittelpunkt. Neben kreativem Input für den Handel bietet der lebensraum auch für Aussteller enorme Möglichkeiten und zusätzliche Absatzchancen. Zusammengeführt werden die Produkte der Aussteller von einem renommierten Designbüro und mehreren Innenarchitekten. So entstehen Inspirationen – nicht nur für Architekten und Einrichter, sondern auch für den Handel, der hier konkrete Anregungen bekommt, wie der Wandel des Wohnens am POS präsentiert werden kann.

Ein Konzept, das überzeugt: „Die ganzheitliche Show „lebensraum“ hat uns sofort begeistert.Wir freuen uns darauf, unsere „Möbelsysteme“ in diesem Kontext zu präsentieren und gemeinsam die Zukunft des Einrichtens zu gestalten. “ Wolfgang Kettnaker, Geschäftsführer des gleichnamigen Unternehmens, blickt mit Vorfreude auf die Premiere der swiss interior expo 2024. Und ist damit nicht der Einzige. Auch der Verkaufsleiter Export vom Schüller Möbelwerk, Sebastian Dunkl, freut sich auf die Messe: „Schüller blickt gespannt auf die Premiere der swiss interior expo 2024 in Bern. Wir nutzen diese tolle Möglichkeit, mit dem Fachhandel in Dialog zu treten und die Stärken von unserer Qualitätsmarke Schüller und unserer Premiummarke next125 zu präsentieren. Darüber hinaus bauen wir unser Netzwerk in der Schweiz weiter aus und hoffen, dadurch neue Kunden zu gewinnen.“

Weitere Infos zum lebensraum finden Sie unter https://www.swiss-interior-expo.ch/alles-ueber-die-messe/lebensraum/

Video zum lebensraum sehen Sie unter https://youtu.be/nVR6tiMMR7U?si=vaqJjotD3uZ0afXP

Weitere Informationen finden Sie unter www.swiss-interior-expo.ch

Quelle: trendfairs