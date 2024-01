SWISS KRONO auf der DOMOTEX 2024

SWISS KRONO hat den Anspruch eine Vorreiterrolle einzunehmen, vorauszudenken und zukunftsweisende Lösungen zu entwickeln. Das spiegelt sich auch im Messe-Motto „Step into the Future“ wider: Wie werden wir leben? Wie wollen wir wohnen? Was ist uns und den nächsten Generationen wichtig?

„Das sind die Leitfragen, die uns bei der Entwicklung neuer Produkte die Richtung vorgeben“ , sagt Fabian Kölliker, Head of Group Marketing von SWISS KRONO. „Dazu stehen wir in engem Austausch mit unseren Kunden, loten Differenzierungspotenziale aus, definieren Zielgruppen und reagieren auf verschiedene Anforderungen. Wir sind somit in der Lage, Produkte auf den Markt zu bringen, die unterschiedliche Kundengruppen ansprechen und deren Wünsche erfüllen.“ Mit der Entwicklung von COREPEL, einem extrem robusten Öko-Designboden, hat das Unternehmen bereits Pionierarbeit geleistet. Nun legt SWISS KRONO mit der globalen Dachmarke kiwi nach und erobert in der Kategorie „hybrid-resilient“ die Welt der Bodenbeläge.

kiwi: Launch einer globalen Dachmarke

kiwi bringt nicht nur das Beste von Vinyl und Laminat zusammen, sondern kann sogar noch mehr: Mit erhöhter Dichte (knapp 1.000 kg/m3), einem holzbasierten Kern sowie einer wasserfesten Verbindung ist dieser Boden enorm robust. Das Tüpfelchen auf dem i ist eine extrem stabile, kratzfeste Oberfläche, die ein Ass im Kampf gegen Keime ist.

„Wir haben unsere Marke kiwi von vornherein dynamisch konzipiert“ sagt Fabian Kölliker. „Sie soll sich ganz bewusst weiterentwickeln, um sich den individuellen Kundenbedürfnissen immer wieder anpassen zu können. So stellen wir sicher, dass die Marke dauerhaft einen innovativen Charakter behält und führend im Bereich der hybrid-resilient Bodenbeläge bleibt.“

Mit kiwi now stellt SWISS KRONO nun nicht nur das erste kiwi Produkt vor, es soll zudem auch ganz gezielt auf die Wünsche der Generation Y eingehen. Diese Konsumentengruppe sucht sowohl nach einfachen als auch nachhaltigen und individuell gestaltbaren Lösungen. „Mit kiwi now bieten wir eine Lösung an, die den modernen Lebensstil jüngerer Endverbraucher perfekt widerspiegelt. Wir wissen, dass Nachhaltigkeit, Gesundheit und Individualität heute insgesamt aber auch speziell für diese Zielgruppe von grösster Bedeutung sind. Unsere Böden erfüllen all diese Anforderungen und bieten darüber hinaus einzigartige Designs, die dem persönlichen Stil unserer Kundinnen und Kunden entsprechen und alles andere als langweilig sind“, sagt Fabian Kölliker, Head of Group Marketing von SWISS KRONO. Um dies zu vermitteln, legt kiwi now Wert auf Kundennähe und absolute Transparenz. Die potenziellen Nutzer werden direkt und persönlich angesprochen: „Ich sorge mich um deine Gesundheit und dein Wohlbefinden, deshalb bin ich ein wohngesunder Bodenbelag, der PVC-frei und in Europa aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird. Gleichzeitig bin ich wasserfest, haustierfreundlich und extrem strapazierfähig. Selbstverständlich bin ich vegan und dank meines Easy-Click-Systems liege ich im Handumdrehen da, wo ich hingehöre – und das für eine lange Zeit.“

SWISS KRONO kiwinow flooring FRIENDLY

Mehr zu kiwi now: www.kiwi-floors.com

COREPEL Evolution PURE: Echtes Holz und keine Kompromisse

Evolution PURE ist mit einer echten Holzoberfläche das neueste Ergebnis der hochentwickelten COREPEL-Technologie von SWISS KRONO. Es steht für die Symbiose aus führender Schweizer Innovation und traditioneller Handwerkskunst. Der ummantelte Holzkern garantiert einen wasserdichten Bodenbelag mit aussergewöhnlicher Dimensionsstabilität, der den Strapazen des täglichen Gebrauchs problemlos standhält. Für die Ummantelung wird Kauramin® BALANCE verwendet, ein biomasse-bilanziertes Harz, das einen 30 % niedrigeren CO 2 -Fussabdruck (PCF) in der Produktion verspricht. COREPEL Evolution PURE unterstützt ein gesundes, angenehmes Innenraumklima. Es erfüllt den DEC-Standard für umweltfreundliche Verbundwerkstoffe, wird mit 30 % recyceltem Material hergestellt und ist PVC-frei. Dank des wasserfesten Uniclic-Klicksystems bestechen Evolution PURE Böden mit einer langen Lebensdauer.

SWISS KRONO Corepel Evolution Pure

Mehr zu COREPEL: www.corepel.com

Weitere Informationen finden Sie unter swisskrono.com

Quelle: SWISS KRONO