TUBE – der hochwertige Sonnenschutz von Buchheister

Das buchheister® TUBE passt sich jedem persönlichen Stil an. Die vier hochwertigen Finishes in Tiefschwarz, Weiß, Edelstahl und Chrom, sowie die Einbindungsmöglichkeit in die gängigen Smart Home Systeme unterstreichen den außergewöhnlichen Charakter von TUBE.

Innovation und Leidenschaft

Außergewöhnliches entsteht, wenn Innovation auf Design trifft. Veredelte Gewebe und maßgenaue Konfektion beschatten kleine und große Fensterfronten. Ganz oder zum Teil geschlossen halten die Stoffe neugierige Blicke ab. Freihängend verspannt bilden sie als Raumteiler wohnliche Akzente.

Visionäre Produkte, höchste Qualität

In höchster Güte gefertigt, nehmen die verschiedenen Kassettengrößen unterschiedliche Stoffe auf: von transparenten, fein gewebten Stoffen bis hin zu exklusiven, schweren Qualitäten. State of the art Die buchheister® TUBE e-Produkte überzeugen mit einer durchdachten Ladeinfrastruktur und zukunftsweisender Konnektivität. Auch mit diesem smarten Interior Design gestalten Sie stets das maximale Raumerlebnis.

· Akku innenliegend

· Raumübergreifende Steuerung

· Blitzschnelle Ladevorgänge

· Einfaches Aufladen per USB

Persönlich & individuell

Konfigurieren Sie Ihre buchheister® TUBE Lösung ganz einfach selbst auf www.buchheister.de oder lassen Sie sich persönlich beraten. Das Team von Buchheister ist gerne für Sie da.

„Eine so elegante wie raffinierte Lösung, die unterschiedliche Lichteinfälle meistert und durch die einfache Handhabung überzeugt. so die Jury des German Design Award, 2019

Mehr erfahren über TUBE unter https://buchheister.de/kollektionen/tube

