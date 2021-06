Die Fußball-Europameisterschaft UEFA EURO 2020 wird dieses Jahr zum 16. Mal ausgetragen. Fußballfans können von 11. Juni bis 11. Juli 2021 in 12 europäischen und asiatischen Städten Fußballspiele von insgesamt 24 Nationalmannschaften mitverfolgen.

Mit den fortschrittlichen Gorenje Haushaltsgeräten können Sie die Fußball-Meisterschaften noch besser genießen und Ihre Lieben mit einzigartigen Köstlichkeiten verwöhnen, ohne ein wichtiges Spiel zu verpassen.

Zur UEFA EURO 2020 X Gorenje Collection gehören unter anderem die freistehende Mikrowelle MO20S4WEU, die dank Ihres fortschrittlichen Smart-Display einfachstes Handling und ausreichend Übersicht über alle Mikrowellen- und Grilleinstellungen garantiert. Verpassen Sie nie wieder ein Fußballspiel, denn diese Mikrowelle liefert schnellste Ergebnisse: Dank der Speed– und AutoDefrost-Funktion wärmt und taut Sie Ihr Lieblingsessen im Null-Komma-Nichts auf. Auch Ihre Kleinen sind keinen Gefahren ausgesetzt: Dank der Kindersicherung mit eingebautem Türsicherungsbolzen können Sie unbeschwert Ihre Lieblingsmannschaft anfeuern, ohne, dass Sie sich Sorgen um Ihre Kleinen machen müssen.

Doch die exklusive UEFA EURO 2020 X Gorenje Collection bietet Ihnen noch viel mehr: Genießen Sie ab sofort Ihre liebsten Fernseh-Snacks in einer deutlich gesünderen Version – ganz ohne lästiges Kalorienzählen oder überschüssiges Fett. Der neue Gorenje AirFryer AF1409DW bringt Ihnen all Ihre Lieblings-Party-Gerichte auf den Tisch – schnell, unkompliziert und deutlich gesünder als bei herkömmlichem Frittieren. Die spezielle Antihaft-Oberfläche sorgt für optimale Frittier-Ergebnisse – ganz ohne zusätzliches Fett. So gesund war Genuss noch nie!

Nach einem ereignisreichen Spiel- und Fernsehtag haben sich nach einem Festessen schnell mal ein paar Brösel am Boden gesammelt. Doch auch das ist von nun an kein Problem mehr – dank des innovativen kabellosen Freestyle Move Akkusaugers SVC252FMWT. Genießen Sie maximale Saugleistung bei einer Laufzeit von bis zu 60 Minuten. Noch nie war das Saugen so einfach, denn mit dem kabellosen Akkugerät können Sie auch entlegene Stellen einfach erreichen. Zusätzlich entfernt der eingebaute HEPA-Filter 99,95% der Staubpartikel aus der Luft und ist somit bestens für Asthmatiker und Allergiker geeignet. Nun haben Sie keine Ausrede mehr, warum Ihre Lieben nicht mehr vor dem Fernseher essen sollten, denn mit unserem aufladbaren Akkusauger ist Ihr Wohnzimmer im Null-Komma-Nichts wieder sauber. Er ist also in der Tat die perfekte Addition zu unserer Kollektion.

Das war nur ein kleiner Einblick in die UEFA EURO 2020 X Gorenje Collection. Sie werden es nicht bereuen einen weiteren Blick auf die Kollektion zu werfen. Kein Eigentor. Garantiert!

Weitere Informationen finden Sie unter www.gorenje.at

Quelle: Gorenje