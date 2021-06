Unter den Besten im Südwesten

Das Ranking der besten Arbeitgeber Deutschlands basiert auf Ergebnissen einer umfangreichen Analyse, welche das Nachrichtenmagazin in Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber-Bewertungsportal „Kununu“ durchgeführt hat. Es wurden rund vier Millionen Beurteilungen von mehr als 950.000 Unternehmen ausgewertet, inklusive der Weiterempfehlungsrate. In der Rubrik Industrie gehört Blanco zu den Top 20 und belegt hier sogar Platz 4 unter den Firmen in Baden-Württemberg.

„Wir freuen uns sehr über das so positive Feedback von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das ja zu dieser Top-Platzierung geführt hat“, betont Rüdiger Böhle, CFO der Blanco-Gruppe. „Wir legen Wert auf ein hochwertiges Personalmanagement ebenso wie auf attraktive Rahmenbedingungen und interessante Entwicklungs-möglichkeiten. Ein wichtiger Aspekt ist auch die Arbeitsatmosphäre, die von gegenseitigem Vertrauen, von Zuverlässigkeit und Kommunikation auf Augenhöhe geprägt ist. Ich bin davon überzeugt, dass es gerade die Kombination aus wertebasiertem Arbeitsumfeld, hochinteressanten Aufgaben und Entwicklungsmöglichkeiten ist, die uns zu einem so attraktiven Arbeitgeber macht“, erläutert Böhle.

Stimmiges Gesamtpaket

Blanco bietet zahlreiche Programme für seine Beschäftigten – von fachlichen und persönlichen Weiterbildungsangeboten über flexible Arbeitszeitmodelle bis hin zu Alters- und Gesundheitsvorsorge. Ob Kindertagesstätten-Kooperation am Stammsitz, zweiwöchiges Sommerferienprogramm für Mitarbeiterkinder, Unterstützung in schwierigen Lebensphasen, Fahrrad-Leasing oder Sportangebote: „All diese Angebote tragen zur hohen Motivation und Zufriedenheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei“, ist sich Bernd Kratochwille, Managing Director/Head of Corporate Human Resources der BLANC & FISCHER Familienholding, sicher. Er fügt hinzu: „Engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der wichtigste Erfolgsfaktor, um als Unternehmen nachhaltig erfolgreich zu sein. Deshalb genießen moderne und mitarbeiterorientierte Personalprozesse sowie eine ausgeprägte Unternehmenskultur einen hohen Stellenwert in der Firma, was sich auch im Wertekompass, den ‚Blanco Global Values‘ wiederfindet“.

Mehr Informationen dazu unter www.blanco.com/top-arbeitgeber.

Quelle: BLANCO