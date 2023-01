Villeroy & Boch feiert 275. Firmenjubiläum

Kombiniert mit einem untrüglichen Gespür für Design, das gleichzeitig revolutionär und zeitlos ist – und immer das Zeug hat zum Klassiker. Längst ist das Badezimmer keine Nasszelle mehr, sondern eine Wohlfühloase. Waren es früher Geschirrkomplettsets, ist es heute ein diverses Produktportfolio, das nicht nur den gedeckten Tisch, sondern mit Wohnaccessoires und Geschenkartikeln auch das gesamte Zuhause verschönert.

275 Jahre Villeroy & Boch, das sind neben Produkten und Innovationen insbesondere Menschen und Emotionen, die mit dem Unternehmen eng verbunden sind. Berühmte Persönlichkeiten, darunter Künstler wie Helmut Newton und Designlegenden wie Luigi Colani tummeln sich in der Firmenhistorie. Zum Jubiläum gewährt Villeroy & Boch in „275 Stories“ spannende, humorvolle und mitunter überraschende Einblicke hinter die Kulissen des Unternehmens und in seine Firmengeschichte. Kommen Sie mit auf eine Reise von den Wurzeln im Jahr 1748 bis zur Moderne und erleben Sie „275 Years Creating Homes“ auch auf Instagram und weiteren Social-Media-Kanälen des Unternehmens.

Quelle: Villeroy & Boch