Voglauer auf der imm 2024 in Köln

Rund 42.000 Besucher:innen aus 129 Ländern nutzten das internationale Fachbesucher-Event, um Kontakte zu knüpfen und Inspiration zu sammeln.

Vtektura zeigt eine starke Hingabe an den alpinen Markenkern und zeichnet sich bei den Korpusmöbeln buchstäblich durch die Verwendung von pigmentiertem Glas aus, das an die Struktur eines Gletschers erinnert.

So sind alle Lowboards und Sideboards, neben der Glasfront, mit einem vorstehenden Massivholzfuß gestaltet, der für eine spannende Material- und handwerkliche Anmutung steht.

Diese neue Möbellinie lässt vor allem mehr Spielraum für modernes, designorientiertes Einrichten und stellt zum klassischen alpinen Wohnmöbel eine echte Bereicherung dar. Wahlweise gibt es das Glas in Firneis white und dark . Zusätzlich können die Holzteile in passender Pigmentfarbe zur Glasausführung ausgewählt werden, was für eine echte Avantgarde im Bereich der Naturholzmöbel darstellt.

Ein besonderer Hingucker sind die hinterleuchteten Glasrückwande der Vitrinenelemente Den neuen Massivtisch mit Baumkante und innovativem Metallholzgestell gibt es in 10-cm-Schritten von 1,40 m bis 3,00 m und die Eckbank von 1,40 m bis 2,60 m nach Maß.

Das Neumodell überzeugte sämtliche Einkäufer der Fachhandelspartner und Volgauer blickt optimistisch ins Jahr 2024 – vielen Dank an alle Besucher:innen!

Quelle: Voglauer