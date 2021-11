BLANCO – voller Erfolg auf der Küchenwohntrends 2021

Blanco freute sich in diesem Jahr endlich wieder die Neuheiten und innovativen Produkte physisch präsentieren zu können.

„Die Küchenwohntrends bietet eine ideale Plattform für die gesamte Branche, um ihre Produkte vorzustellen und es freute uns sehr, dies endlich wieder auch persönlich zu tun. So hatten wir ganze 3 Tage Zeit eingehend über unsere Produktinnovationen, Serviceleistungen und die BLANCO UNIT mit allen ihren Vorteilen zu sprechen. Das wir mit einem großzügig gestalteten Messestand vertreten sind, ist für uns selbstverständlich“, sagt Thomas Hafner, Geschäftsführer von Blanco Österreich.

Highlights

Der Fokus wurde heuer auf die Ausstellung von BLANCO UNITs gelegt. Die UNITs bestehen jeweils aus einer Armatur oder einem drink.system, einer Spüle und dem dazu passenden Abfalltrennsystem, sowie Zubehör.

Im besonderen Zentrum standen heuer die UNITs mit den drink.systems, welche ab kommendem Jahr auch in schwarz matt erhältlich sind. Sie waren auf 4 gesonderten Inseln untergebracht und zeigten die drink.soda Evol-S Pro, drink.hot Evol-S Pro, drink.mono und drink.filter Evol-S Pro, Solenta- S Senso und Sonea-S Flexo alle in aktiver Form angeschlossen. So konnten Kunden sich von den smarten Funktionen der Armaturen und den zeitgemäßen Impulsen von BLANCO überzeugen.

So verschieden die Menschen, so unterschiedlich sind ihre Wohnsituationen – und damit auch ihre Küchen. Dementsprechend durften die neuen Produkte im Modern Country Style auf der Messe natürlich nicht fehlen. Mit den Spültrögen Vintera aus Silgranit und Villae Single und Double aus Keramik wurden den Handelspartnern neue Möglichkeiten gezeigt, Landhausküchen perfekt und zeitgemäß in Szene zu setzen.

Das Team von BLANCO Österreich auf der Küchenwohntrends

