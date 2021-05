Voller Erfolg für Online-Fachmessen „küchenwohntrends“ und „möbel austria“

Vom 3. bis 7. Mai fand die erste virtuelle Ausgabe des Fachmessedoppels küchenwohntrends und möbel austria hohe Wertschätzung und Akzeptanz. Nach abschließender Auswertung wurden 7.405 Visits von 1.662 eindeutig personalisierten Besuchern auf der Plattform gezählt. Die Zahl der Mehrfachbesucher ist, für eine Online-Messe nachvollziehbar, überdurchschnittlich gut. Bewiesen ist, dass beide Veranstaltungen auch online gute Geschäftserfolge generieren, wertvolle Kundenkontakte anbahnen und Neuentwicklungen kommunizieren. Auf der anderen Seite aber auch, dass physische Veranstaltungen unverzichtbar bleiben.

Vielleicht das wichtigste „Erfolgsgeheimnis“ des jetzt beendeten Online-Events: Neben technischer Professionalität des Auftritts im Web ist es wohl vor allem der frühe Termin im Mai. Denn Planer und Handel wollen frühzeitig erfahren, welche Trends für das Jahr gesetzt sind und welche Innovationen für Nachfrage sorgen. Diese Chance haben 131 Aussteller und Marken in den vergangenen Tagen intensiv genutzt. Wichtig vor allem: die Möglichkeit direkter Kontaktaufnahme „face-to-face“.

Das neu entwickelte, virtuelle B2B-Event war mit vielfältigen Produktgruppen, attraktiven Neuheiten und Themenwelten exakt auf die Bedarfe der Experten aus der Einrichtungs- und Küchenbranche zugeschnitten. Komfortabel vor allem: die vielfältigen Suchmöglichkeiten – ob über Ausstellernamen oder Produktgruppen, ob über die neue Rubrik „Highlights und Neuheiten“ oder die 32 „Themenwelten“. So war ein individueller und stets erfolgreicher Weg zu Innovationen und Produktentwicklungen gesichert.

Diese zielte besonders auf die Gewinnung von Neukundenkontakten, wovon viele der Aussteller positiv überrascht waren – hatte doch nicht jeder mit einem solch‘ intensiven, virtuellen Austausch gerechnet. Denn smarte Tools sicherten die Kommunikation sogar bis zu einzelnen Ansprechpartnern der Aussteller. So entstanden neue Geschäftskontakte von Person zu Person, was man grundsätzlich nur bei physischen Events vermutet hätte. Summiert wurden während der gesamten Messezeit insgesamt 807 Visitenkarten bzw. Datensätze der Besucher aktiv an die Aussteller übertragen.

95% der Besucher bewerteten die Benutzerfreundlichkeit des neuen Online-Messe-Formats mit 5-6 von 6 möglichen Sternen. Die Hälfte der Besucher sah Ihre Erwartungen an die Digitalmesse mit 5-6 Sterne von 6 möglichen Sternen als voll erfüllt, 28% voteten mit 4 von 6 Sternen und 22% bewerteten das Tool mit 3 von 6 Sternen.

Ein herausragend nachgefragter Bereich der virtuellen küchenwohntrends und möbel austria waren die „Themenwelten“. Damit sind Sphären angesprochen, die dem Zeitgeist von Branche und Endkunden nahe sind. Hier konnten sich die Fachbesucher umsehen und entdecken, welcher Hersteller zu aktuellen Themenwelten welche Überraschung zu bieten hat – von aktiven Spülen, Kochendwassersystemen, Kochfeldabsaugungen, Luftreinigungslösungen, Schiebetüren, Servierwagen bis hin zu Weinkühlschränken.

Vergleichbar begeistert aufgenommen waren zudem die 23 Live-Programme: Die Übertragungen der verschiedenen Aussteller, der Bloggerin, Küchen- und Wohnexpertin Yvonne Zahn, der Trend- und Zukunftsforscherin Oona Horx-Strathern, der verschiedenen Nachhaltigkeitsprotagonisten, Hochschullehrern und Design-Netzwerkern sowie der „Daily News“ des Veranstalters wurden insgesamt 1.486 mal betrachtet. Der größte Teil der spannenden Streams ist auch im Nachgang der Online-Messe weiter abrufbar.

Messemacher Michael Rambach ist sehr zufrieden: „Für einige Aussteller war dies die erste Online-Messebeteiligung, andere wiederum hatten schon erste Erfahrungen mit digitalen Messe-Tools. In kurzer Zeit haben wir als Veranstalter viel hinzugelernt. Und obwohl wir jetzt für unsere Gäste bereits für eine starke Performance gesorgt hatten, wird die nächste Online-Ausgabe noch profilierter, leistungsstärker und geschäftsorientierter.“

Alle Beteiligten ziehen zum digitalen Format der küchenwohntrends und möbel austria ein rundum positives Fazit. Klar ist aber ebenfalls auch: Die physische Veranstaltung des Messedoppels bleibt unersetzbar. Die Freude ist also groß, wenn es bald heißt: „Willkommen und Servus“ zur begehrlichen Live-Show vom 6. bis 8. Oktober 2021 im Salzburger Messezentrum!

Mag. Sandra Kolleth, Geschäftsführerin von Miele Österreich

„Es war für uns spannend, die Online-Messe und die Livestreams zu gestalten. Wie auch bei einer persönlichen Messe gilt, dass alles sehr sorgfältig vorbereitet werden muss. Wir bedanken uns beim Team der küchenwohntrends für die professionelle Plattform und die Unterstützung.”

© Mag. Sandra Kolleth, Miele Österreich

Karl Ahorner, Verkaufsleiter miaa Charakter Wohnen / Tischlerei Andexlinger

“Eine Online-Messe wie die möbel austria / küchenwohntrends ist in der aktuellen Situation eine zusätzliche Möglichkeit, um mit Partnern und möglichen Neukunden in Kontakt zu treten, um Ihnen die Neuigkeiten und Weiterentwicklungen zu präsentieren. Die Online-Messe ist eine gelungene Plattform wo man einen sehr guten Überblick über die Vielfalt der Einrichtungswelt bekommt. Sehr gut finde ich auch die Vorträge der verschiedenen Themen und dass man sich die Beiträge auch in Ruhe anschauen kann, wenn man Zeit hat.”

© Tischlerei Andexlinger GmbH

Johannes Ragailler, MSc – Leitung Marketing

“Als eine völlige Neuheit hat die erste Online-Messe möbel austria / küchenwohntrends mit seinem Konzept überzeugt. Interessante Live- Videoevents haben das Programm vielseitig und interessant gestaltet und auch die Besucher gelockt. So gut dies auch bereits funktioniert hat ist aber eine physische Messe für uns nicht wegzudenken. Als Side-by-Side Event mit Livestreams direkt vom Messestand könnte sich die Online-Messe als wertvolle Ergänzung auch für die Zeit nach Corona behaupten.” © sedda Polstermöbelwerke GmbH

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebel-austria.at oder unter www.kuechenwohntrends.at

Quelle: Trendfairs