Vorbereitungen für die Flanders Flooring Days 2023 sind schon weit fortgeschritten

„Dieses Event ist, als wäre man zu einem Essen bei einem Freund eingeladen und nicht nur in ein Restaurant“, so Ruben Desmet, CEO von Unilin Flooring und einer der Gründungspartner. Die Erstausgabe der FFD konnte über 1.000 Besucherinnen und Besucher aus mehr als 55 Ländern begrüßen. Sie fand in den Showrooms der zehn führenden Bodenbelagshersteller statt und war von den sieben „Gründervätern“ initiiert worden.

Zwölf Hersteller in einem 25-km-Radius

Für die Ausgabe 2023 begrüßen die Flanders Flooring Days neue Akteure. 12 führende flämische Bodenbelagshersteller werden den Besuchern die Gelegenheit geben, ihre Showrooms und Fabriken zu besuchen. Die Besucher werden sie in einem Umkreis von weniger als 25 Kilometern, im Herzen des verkehrsgünstig gelegenen Flanderns, entdecken. Das Ergebnis? Ein äußerst zeitseffizienter Besuch für alle, die sich über die Branchentrends auf dem Laufenden halten wollen. Associated Weavers, Beauflor, Belysse, Berry Alloc, Betap, Condor Group, COREtec Floors, Lano, McThree, Osta Carpets, Real Orotex und Unilin öffnen ihre Türen für Besucher aus der ganzen Welt.

So sehen Sie alles

Eine traditionelle Fachmesse zeigt Ihnen nur eine Auswahl aus dem Angebot jedes Herstellers. Hier aber bekamen Besucherinnen und Besucher das volle Programm jeder teilnehmenden Firma zu sehen. Oder wie ein Besucher es formulierte: „Sehr inspirierend. Als Kunde hatte ich die einzigartige Chance, mir das komplette Produktsortiment mehrerer Hersteller anzusehen.“ Die Gründerväter dieses hochkarätigen Events boten Besucherinnen und Besuchern den eingehendsten und umfassendsten Insider-Einblick, den es gibt. Diese konnten den Menschen hinter den Firmen ganz einfach direkt Fragen stellen, mit der exklusiven Gruppe von Groß- und Fachhändlern, die sich dem Publikum anschlossen, ins Gespräch kommen oder sogar eine Werksführung erhalten.

Genießen Sie flämische Gastlichkeit vom Allerfeinsten

Diese Topfirmen der Bodenbelagsbranche freuen sich, ihre Kundinnen und Kunden wieder bei sich ‚zu Hause‘ begrüßen zu können, worauf sich diese nicht weniger freuen. Bei dieser zweiten Ausgabe gibt es sogar noch mehr zu entdecken, erleben und lernen. Abgerundet wird das Ganze mit einer köstlichen Sauce aus kulinarischen und kulturellen Traditionen Flanderns: flämische Gastlichkeit vom Allerfeinsten, auch 2023 wieder! Das 2023er-Event findet am 22.-25. Mai statt. Besuche sind nur nach Anmeldung unter https://flandersflooringdays.com/de möglich. Nach der Anmeldung nimmt der Hersteller Kontakt mit dem Besucher auf, um einen konkreten Termin zu vereinbaren.

Weitere ehrgeizige Pläne für 2024 zur Einladung weiterer europäischer Akteure

Ganz im Sinne dieses echten Innovationsgeistes sehen die 2024er-Planungen der Gründerväter noch inklusiver und spannender aus. Die Flanders Flooring Days 2024 werden auch weitere europäische Akteure begrüßen, die sich Groß- und Fachhändlern der Brache präsentieren und vorführen werden. Flandern mag flächenmäßig klein sein, ist aber groß genug, um sich der Welt des Bodenbelangs zu öffnen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.flandersflooringdays.com

Quelle: Flooring Flanders Days