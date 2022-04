Wahre Meister am Grill – Die FC BAYERN Edition von RÖSLE

Ab sofort wird das Lineup des Grillherstellers und des Fußball-Clubs mit der „FC BAYERN Edition“ der Gasgrill BBQ-Stationen VIDERO G2-S, G3-S und G4-S sowie des Kugelgrills NO.1 SPORT F50 verstärkt. Erkenntlich an eigenen und typisch Bayern-roten Fan-Details. Das wichtigste Grillzubehör liegt ebenfalls auf der Wechsel- beziehungsweise Arbeitsbank bereit, inklusive passenden „Trikots“ für die Grills. Das kickt!

Gas- und Kugelgrills: Profis, auf die man sich verlassen kann

Die hochwertigen Gas- und Kugelgrills von RÖSLE stehen im Zentrum des Produkt-Kaders der FC BAYERN Edition – für eine starke Performance mit Feuer und Flamme. Die Gasgrill BBQ-Stationen VIDERO G2-S, G3-S und G4-S überzeugen je durch ihre große Grillfläche mit dem VARIO+ Grillrostsystem im Mittelfeld. Hier lassen sich Pizzastein oder Wok ganz einfach einsetzen. Geflankt wird sie von zwei Seitentischen, die sich bei Bedarf auch herunterklappen lassen: links mit

extra-heißer Primezone (bis zu 800°C) und rechts mit Seitenbrenner. Die Grills sind Meister auf ihrem Gebiet und unterscheiden sich untereinander maßgeblich durch ihre Grillfläche und Anzahl an Edelstahl-Brennern. Die Deckel mit Glaseinsatz und Deckel-Thermometer mit FC Bayern Logo ermöglichen pünktliches

Wenden zur Halbzeit und die Gasdruckregler mit integrierter Schlauchbruchsicherung sorgen für volle Kontrolle und Sicherheit. Der solide Deckelgriff, die Türgriffleisten sowie die Drehregler setzen weitere rote Fan-Akzente am Grill.

Punkten mit roten Fan-Details: Die Grills der FC BAYERN Edition

Deckelthermometer mit FC Bayern-Logo? Aber sicher!

Das FC Bayern Branding mit integrierten Logos und roten Fan-Akzenten – wie am soliden Deckelgriff, den Türgriffleisten sowie dem Drehregler – vollenden die

Aufmachung der RÖSLE FC BAYERN Edition. Jeder FC BAYERN Edition Gasgrill enthält außerdem drei Aufkleber (FC Bayern Logo rund, „Mia san Mia“-

Schriftzug und 5 Sterne). So kann jeder Grill individuell weiter zum Fan-Grill dekoriert werden. Da wird die heimische Terrasse fast schon zum eigenen Stadion.

Klein aber dennoch vielseitig: Der Holzkohle-Kugelgrill No. 1 SPORT F50 mit patentiertem Wende-Kohlerost beeindruckt mit seinem sportlichen Look auf jedem Spielfeld. Die Nummer Eins lässt sich locker-lässig über stabile Rollen transportieren, hat eine komfortable Arbeitshöhe und kann durch das Deckelscharnier im 45°- Winkel mit nur einer Hand geöffnet und wieder geschlossen werden. Ob als mobiler Zweitgrill, WG-Sport-Grill oder Team-Grill nach dem gemeinsamen Training: Der kleine Kugelgrill macht immer eine gute Figur und steht für alle Grill-Leckereien bereit.

Die FC BAYERN Edition des Kugelgrills überzeugt durch Fan-Details wie den roten Lüftungsgriff und das Deckelthermometer mit FC Bayern Logo.

Liebe zum Fußball und Grillen vereint in einer Edition Fantreue und perfekte Ergebnisse in einem Grill vereint

BBQ-Zubehör: Das Werkzeug macht den Meister

Das richtige Werkzeug sorgt für den glatten Ablauf einer jeden Grill-Partie. Das neue Sortiment übernimmt die wichtigsten Grillaufgaben reiht sich mit „FC Bayern“- Schriftzügen und roten Akzenten sportlich in den Produkt-Kader ein. Die beiden Grill-Zangen mit intelligenter Verschlussautomatik vereinfachen das Drehen und Wenden und sind einfach unentbehrlich. Für sicheres Handling in heißen Situationen sind außerdem die hitzebeständigen Premium-Grillhandschuhe für jeden Grillwart unentbehrlich – stilgetreu mit roter Ziernaht und gewebten FC Bayern Schriftzug.

Halbzeitpause? Dann sorgt die neue Burger-Presse mit rotem Knauf für schnellen Genuss mit Standard- und XXL-Burgern. Wenn etwas mehr Zeit zur Verfügung

steht, wird der runde Pizzastein mit eingraviertem FC Bayern Logo eingewechselt, der sich direkt in den VARIO+ Grillrost integriert. Zurück am Tisch legt das 4-teilige Steakmesser Set einen schnittigen Auftritt hin. Nach Abpfiff bleibt es in der eigenen Holzbox sicher verwahrt. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel – und ein sauberer Grill sorgt beim nächsten Einsatz für mehr Freude. Die beiden Reinigungsbürsten mit Borsten aus Stahl und rotem Griff sind die perfekten Helfer und sorgen für einen gepflegten Untergrund am Grill.

Außerdem, ein Highlight zum Schluss: Die Abdeckhauben der FC BAYERN Edition bilden die persönlichen Trikots für die Gasgrill BBQ-Stationen VIDERO G2-S, G3-S und G4-S und den Holzkohle-Kugelgrill No. 1 SPORT F50. Mit eleganten roten Kedernähten und aufgedrucktem FC Bayern Logo sorgen sie für Fan-Momente, selbst wenn der Grill mal nicht im Einsatz ist.

Weitere Informationen finden Sie unter www.roesle.com

Quelle: RÖSLE