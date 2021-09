Werbe Akademie des WIFI Wien: Rookie-Awards 2021 an Jahrgangsbeste verliehen

17 AbsolventInnen des Marketing Management Diplom-Lehrgangs der Werbe Akademie feierten am 20. September offiziell den Abschluss ihrer Ausbildung. Im Rahmen des MCÖ Clubabends verlieh die Werbe Akademie die vom Marketing Club Österreich gesponserten Rookie-Awards 2021 an die Jahrgangsbesten des Lehrgangs. Mag. Katharina Stummer, Direktorin der Werbe Akademie, gratulierte den AbsolventInnen zu ihrem erfolgreichen Abschluss und betonte die Leistungen der Jahrgangsbesten: „Mit der Verleihung der Rookies werden die außerordentlichen Leistungen und exzellenten Diplomarbeiten unserer TeilnehmerInnen honoriert. Die Auszeichnung zeigt: Es lohnt sich, die extra Meile zu gehen und nach den Sternen zu greifen. Eine anspruchsvolle Ausbildung in dieser turbulenten Zeit mit Bestnoten abzuschließen, ist eine besondere Leistung. Darauf können unsere Rookies sehr stolz sein.“

Rookie-Awards für Bestleistungen

„Mit den Rookie-Awards motivieren wir die TeilnehmerInnen, ihr Bestes zu geben und an Herausforderungen zu wachsen. Das ist auch in diesem Jahr definitiv gelungen. Die Leistungen der TeilnehmerInnen, ihre Mitarbeit in den Kursen und das Niveau der Diplomarbeiten waren beachtlich“, betonte Lehrgangsleiter Mag. Harald Rametsteiner und präsentierte die beiden Gewinnerinnen Ines Ziegler, BA, und Mag. Carina Reichard als Rookies of the Year Marketing Management. Beide überzeugten nicht nur mit einem Notenschnitt von 1,0, sondern auch mit ihren exzellenten Diplomarbeiten.

Die Jahrgangsbesten 2021

Ines Ziegler widmete sich dem Thema Animal Care und verfasste eine Marketingstrategie mit dem Ziel, die Spendeneinnahmen des Tierschutzvereins Animal Care Austria durch digitales Marketing zu erhöhen. Die besonderen Herausforderungen: Aufgrund der Corona-Pandemie können wichtige Fundraising-Veranstaltungen nicht stattfinden und der Verein verfügt über kein Marketingbudget. Nicht nur Maßnahmen, die einerseits die Marke stärken und andererseits potenzielle Neu-SpenderInnen ansprechen, sondern auch Sprachregeln, die gezielt die Emotionen der UnterstützerInnen ansprechen und ein Bewusstsein für Tierschutz schaffen, wurden erarbeitet. „Der Lehrgang ermöglichte mir einen spannenden Einblick in die große, weite Welt des Marketings. Ich freue mich darauf, mein Projekt als Teil des ACA-Teams in Zukunft auch umsetzen zu dürfen“, betonte Ines Ziegler.

Carina Reichard verfasste ihre Diplomarbeit zu Gruppenreisen für Singles und Alleinreisende. Sie erstellte einen Marketingplan für eine neue, touristische Marke: Team Single. Der Reiseveranstalter KLUG touristik mit langjähriger Expertise in Gruppenreisen fungierte dabei als ausführendes Unternehmen. In ihrer Arbeit zeigte Carina Reichard, dass die ausschließlich für eine eingeschränkte Zielgruppe kreierte Marke mit einer klaren Strategie und mit zum Unternehmen und Budget passenden Maßnahmen hohes Erfolgspotenzial aufweist. Die glückliche Gewinnerin freute sich auf ihre ganz persönliche Reise: „Mit dem Roookie-Award im Gepäck steht meiner Karriere in der Kommunikationsbranche nichts mehr im Weg.“

„Die Vielfalt und Qualität der honorierten Arbeiten spiegelt die Ausbildungsstandards der Werbe Akademie wider. Ich bin stolz darauf, dass wir als führende Aus- und Weiterbildungseinrichtung für Werbung und Marktkommunikation in Österreich die FachexpertInnen der Zukunft ausbilden und wünsche allen AbsolventInnen einen erfolgreichen Eintritt in die dynamische Branche der Kommunikation“, schloss Direktorin Katharina Stummer.

vlnr: Mag. Katharina Stummer, Direktorin der Werbe Akademie; Rookie-Gewinnerin Mag. Carina Reichard; Mag.(FH) Andreas Ladich, Präsident Marketing Club Österreich; Rookie-Gewinnerin Ines Ziegler, BA; Werbe Akademie Lehrgangsleiter Mag. Harald Rametsteiner

Weitere Informationen finden Sie unter: www.werbeakademie.at/marketing_management

Quelle WIFI WIEN, Foto: Annex Productions