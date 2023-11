Werfen Sie einen ersten Blick auf die Highlights

Viel los auf der Light + Building

Informieren. Diskutieren. Networken. Die Light + Building hat neben Produktinnovationen auch ein volles Rahmenprogramm im Gepäck.

Lassen Sie sich inspirieren!

Fachvorträge, Präsentationen und Diskussionsrunden …

… regen zum Austausch an und sind Treffpunkte für persönliche Begegnungen.

Zum Beispiel: Building Plaza, Design Plaza und Day Events.

Talks, Vorträge & Konferenzen

Trends und Wettbewerbe …

… rücken Licht, Architektur und Gestaltung in den Fokus. Der Designplus Award, die Vorstellung

der Trends 24+25 und das E-Haus zählen zu den Highlights.

Sonderschauen & Awards

Fach- und Nachwuchskräfte …

… finden auf der Light + Building eine Plattform zur Weiterbildung und Vernetzung.

Ideal für Azubis, Studenten und auch für junge innovative Unternehmen.

Young Competence

Noch kein Ticket?

Dann sichern Sie sich Ihre Teilnahme an der Light + Building 2024 am besten gleich zum günstigeren Vorverkaufspreis in unserem Online Ticketshop.

Zum Ticketshop

Weitere Informationen finden Sie unter www.light-building.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt