WIFI Online Infotage: WIFI Wien lädt zur Online-Präsentation des neuen Kursprogramms

Von 20. bis 23. Juni 2022 veranstaltet das WIFI Wien, Österreichs größter und vielfältigster privater Bildungsanbieter, die WIFI Online Infotage unter www.wifiwien.at/online-infotage. „Sie möchten sich beruflich verändern oder weiterentwickeln, um fit für die Herausforderungen der Zukunft zu sein? Holen Sie das WIFI Wien virtuell zu sich nach Hause und informieren Sie sich umfassend und kostenlos über das neue Kursprogramm“, meint Christian Faymann, Institutsleiter des WIFI Wien der Wirtschaftskammer Wien. Von der Lehre bis zur Meisterprüfung, von der Berufsreifeprüfung bis zum akademischen Abschluss an der Berufsakademie − das WIFI Wien unterstützt in vielfältigen Richtungen bei Berufswahl und persönlicher Karriere. Die Qualifizierungsangebote von WIFI Wien, Werbe Akademie und WIFI Management Forum überzeugen durch die Kombination aus kompaktem Theorie-Wissen, praxisbezogener Ausbildung und in der Wirtschaft anerkannten Zertifikaten.

An vier Tagen, jeweils von 15 bis 20 Uhr, erhalten Interessierte in 60 Online-Live-Info-Veranstaltungen die wichtigsten Informationen zu aktuellen Aus- und Weiterbildungsangeboten − und das völlig sicher, bequem ohne Anreise, flexibel je nach persönlichen Interessen und kostenlos. Jeder Infotag bietet eine Vielfalt von Themenbereichen: von Controlling und Finanzmanagement, Digitalisierung, Innovation und Unternehmertum, Markt und Kommunikation über Kompetenz- und Skills-Management bis zu Gesundheit und Balance. Zusätzlich wird in Live-Info-Terminen online ein kompakter Überblick über Förderungen in der Aus- und Weiterbildung präsentiert. Ein attraktives Gewinnspiel rundet das Programm ab: 10 x 200 Euro Bildungsgutscheine und als Hauptpreis ein Bildungsgutschein im Wert von 3.000 Euro werden für die individuelle Wunschausbildung verlost.

„Der persönliche Austausch ist gerade in Fragen zu Aus- und Weiterbildung sehr wichtig. Wir laden alle Bildungsinteressierten ein, in Beratungsgeprächen mit unseren Expertinnen und Experten individuell herauszufinden, welcher Kurs der richtige ist. Die WIFI Online Infotage sind die perfekte Gelegenheit dazu“, schließt WIFI Wien-Institutsleiter Christian Faymann.

Die WIFI Online Infotage im Überblick

WANN: 20. bis 23. Juni 2022 I 15:00 bis 20:00 Uhr

TEILNAHME: www.wifiwien.at/online-infotage

PROGRAMM:

60 Online-Live-Infotermine zur Aus- und Weiterbildung: Zu fixen Terminen können Interessierte live im virtuellen Klassenraum dabei sein und sich mit Trainerinnen und Trainern austauschen. Die Teilnahme ist kostenlos und erfolgt mit persönlichen Zugangsdaten über einen Link, der nach der Anmeldung zu einem bestimmten Info-Termin per E-Mail zugesendet wird.

Bildungs- und Förderberatung: Interessierte erhalten einen kompakten Überblick über aktuelle Förderungen in der Aus- und Weiterbildung. Das AMS, der waff und weitere Institutionen unterstützen abhängig vom jeweiligen Förderschwerpunkt Arbeitssuchende, Personen in Kurzarbeit und WiedereinsteigerInnen, aber auch Unternehmen und Beschäftigte bei ihrer beruflichen Aus- und Weiterbildung. Der Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds waff ist mit einem speziellen Angebot bei den WIFI Online Infotagen vertreten. Der waff unterstützt Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit Wohnsitz in Wien und Wiener Unternehmen mit individuellen Förderungen. Erstberatungen dazu finden von 8 bis 17 Uhr unter 01 217 48 555 statt. Am 21. Juni 2022 ist die Beraterin Jelica Klaric von 15 bis 20 Uhr direkt unter 01 217 48 581 für Anfragen erreichbar.

Gewinnspiel: Das WIFI Wien verlost 10 x 200 Euro Bildungsgutscheine für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Zusätzlich winkt als Hauptpreis ein Bildungsgutschein im Wert von 3.000 Euro für die individuelle Wunschausbildung

Von 20. bis 23. Juni 2022 unter www.wifiwien.at/online-infotage kostenlos an den virtuellen Infotagen teilnehmen.

Quelle: WIFI WIEN/Foto Florian Wiese