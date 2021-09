Wohnen & Interieur feiert 20-jähriges Jubiläum

Endlich ist es wieder so weit. Nach langer Pause öffnet am Mittwoch den 16. März 2022 die Trendmesse „Wohnen & Interieur“ ihre Türen. Seit 20 Jahren gilt die Messe als wichtiger Treffpunkt der Branche. Sie genießt einen exzellenten Ruf, was sich auch in den Besucherzahlen zeigt. Seit der ersten Messe im Jahr 2002 konnten weit über eine Million Besucher verzeichnet werden. Allein 2019 wurden knapp 70.000 Menschen in den Hallen der Messe Wien erfasst. Die “Wohnen & Interieur” gilt seit jeher als Drehscheibe für Innovationen und Produktentwicklungen. Namhafte Aussteller wie Rolf Benz, Anrei und Breitschopf haben bereits ihre Teilnahme zugesichert. Was dem Veranstalter nun in die Hände spielt ist, dass das Thema “Wohnen” im letzten Jahr eine enorme Aufwertung erlebt hat. Nach einer rein digitalen Veranstaltung 2021 können Besucher nun also wieder die neuesten Designs vor Ort begutachten. Das Messefeeling genießen.

Hochkarätiges Rahmenprogramm

Der “Austrian Interior Design Award” (AIDA) schafft dafür schon lange eine Bühne für hochwertige Produktdesigns aus Österreich. Im März wird ein “Best of” der AIDA-Gewinner aus den Jahren 2018, 2019 und 2021 gezeigt. Zudem werden mit der Sonderschau “100 % Österreich“ Produkte in das Rampenlicht gestellt, deren Wertschöpfungsketten (Design, Produktion und Materialien) vollständig in Österreich liegen. Beim ”After Work Shopping” am Donnerstag den 17. März 2022, bleibt die Messe bis 22 Uhr geöffnet. So können Wohninteressierte auch nach der Arbeit in Ruhe durch die Hallen flanieren und neue Designs entdecken.

Frühbucherkonditionen für Aussteller

„Die persönliche Beratung, die Präsentation an den Messeständen und der Kundenkontakt bietet Ausstellern sowie Besuchern einen besonderen Benefit“, freut sich Edi Seliger, Head of Operations Living and Construction, dass endlich wieder eine Messe stattfindet. Für das 20-jährige Jubiläum gibt es für Aussteller zahlreiche Möglichkeiten, um mit den Kunden in Kontakt zu treten. Die Standflächen bieten die beste Bühne für persönliche Produktpräsentationen, welche die Kunden zu individuellen Beratungsgesprächen einladen sollen. Außerdem wird den Ausstellern bis Ende September 2021 ein Frühbucherbonus von fünf Prozent auf den Standardpreis garantiert.

Anfragen von Ausstellern sollen bitte direkt an die Mail: wohnen@rxglobal.com oder telefonisch unter: +43 1 72720-2112 gerichtet werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wohnen-interieur.at

Quelle:© RX Austria & Germany