Wohnen & Interieur in Wien – eine Hommage an die Qualität

Einrichtungs-Inspirationen auf Top-Niveau: Die Wohnen & Interieur hat sich als Drehscheibe für Produktneuheiten und Trends mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Regionalität fest etabliert. Vom 15. bis 19. März 2023 machen mehr als 450 Aussteller und Marken den Besuch in Wien zum unvergesslichen Erlebnis. Dabei stehen vor allem Möbel made in Austria im Fokus. Gemeinsam mit der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Qualität (ÖQA) hat der Verband der Österreichischen Möbelindustrie eine hochkarätige Sonderschaufläche (Stand A-0418) zum Thema „Austria Gütezeichen Möbel“ initiiert. Das Qualitätslabel wird weltweit als herausragendes Gütezeichen gehandelt und setzt Statements für exklusive Einrichtungskonzepte und regionale Wertschöpfung. Selbstredend, dass die Österreichische Möbelindustrie mit spannenden Innovationen vor Ort vertreten sein wird.

Wenn hochwertige Materialien auf versierte Handwerkskunst und erlesenes Design treffen, führt die Spur geradewegs nach Österreich. Denn die heimischen Möbelhersteller stehen für echte Werte, erstklassige Verarbeitung und smarte Funktionen. Diese Kompetenz ist auf der Wohnen & Interieur überall spürbar. Hervorragend repräsentiert von ADA, Bene, Conform Bad, Joka, Karasek, Neudoerfler, sedda und TEAM 7. Alle acht Hersteller sind Mitglieder der Österreichischen Möbelindustrie und definieren mit „Austria Gütezeichen“-zertifizierten Produkten neue Qualitätsstandards.

„Das Austria Gütezeichen Möbel macht unsere Stärken sichtbar“, erklärt Dr. Georg Emprechtinger, Vorsitzender der Österreichischen Möbelindustrie. „Es

kennzeichnet österreichische Möbel mit überdurchschnittlicher Qualität und gibt eine verbriefte Garantie darauf, dass die Möbel auf einem Niveau gefertigt werden, das über den gesetzlichen Anforderungen liegt, und die jeweiligen Herstellerbetriebe über 50 Prozent Wertschöpfung in Österreich generieren. Wertvolle Argumente, die wir im Rahmen der Sonderschau in Wien deutlich herausstellen wollen.“

Zum Messeauftakt am 15. März lädt die Wohnen & Interieur zum Branchentalk mit Dr. Georg Emprechtinger ein. Anschließend ist ein Rundgang über die Sonderschau-Flächen geplant. Dieser endet am Stand von ÖQA und der Österreichischen Möbelindustrie (Stand A-0418) – hier ist bei einem kleinen Sektempfang Zeit für den persönlichen Austausch. Und es bleibt spannend: Die ÖQA gratuliert Joka, sedda und Neudoerfler offiziell zu 45 und 65 Jahren Zertifizierung. Im Anschluss bringt Mutiara Pokorny, Teamleitung Produktmanagement & Marketing bei Neudoerfler, in ihrem Vortrag „Neue Arbeitswelten“ die Zuhörer auf den aktuellsten Stand. „Was beeinflusst unsere Schlafqualität? Tipps für nachhaltig guten Schlaf“ heißt es dann bei Gerhard Ausserhuber, Joka-Vertriebsleitung, Head of Sales. Wie inspirierend ein neuer Anstrich im Büro sein kann, erklärt Hans-Peter Wunsch, Bene Head of iCOD_Senior Design Architect, in seinem Vortrag: „GIMME SOME COLOR – Die Gestaltung von modernen Arbeitswelten“. Zudem verlosen die ausstellenden Hersteller in einem Gewinnspiel attraktive Überraschungen.

Aber natürlich haben die Aussteller auch starke Möbel-Highlights im Messe-Gepäck: So stellt ADA zum Beispiel die Sofalandschaft „Novara“ vor. Mit dem Beistelltisch auf der Sofarückseite hat sie den Heimarbeitsplatz perfekt integriert. Innovative Arbeitstische und Regale stehen bei Bene, dem internationalen Gestalter von Büro- und Arbeitswelten, im Fokus. Um hochwertige Badinterieurs mit Design-Waschtischen, Spiegelschränken und Regallösungen geht es indes bei Conform Bad. Parallel dazu präsentiert Joka seinen hohen Anspruch an Funktion und Qualität mit beeindruckender Bettenkompetenz. Karasek steht für edle Outdoor-Produkte und zeigt einen aktuellen Gartentisch. Neudoerfler entwickelt Möbel und Services für Arbeitswelten zum Wohlfühlen im Büro und zu Hause. Zur Wohnen & Interieur bringt der Büromöbel-Hersteller einen Home-Office-Tisch mit. sedda unterstreicht in Wien seine Polsterexpertise mit patentierten Funktionen, zeitlosem Design, nachhaltiger Produktion und Maßanfertigung. Natur pur heißt die Devise bei TEAM 7: Der Naturholzexperte beeindruckt mit dem echt.zeit Tisch. Die ursprünglich gewachsene Tischplatte setzt sich aus zwei naturbelassenen Pfosten zusammen, die in einem Stück aus dem Baumstamm geschnitten werden.

Das „Austria Gütezeichen Möbel“

Ehrlichkeit, Transparenz und Sicherheit – erkennbar auf einen Blick. Das „Austria Gütezeichen Möbel“ der ÖQA zeichnet alle gezeigten Produkte aus. Zudem unterstreicht es das Bekenntnis zur heimischen Produktion und den engen Bezug zu regionalen Zulieferern sowie über Jahrzehnte währende Partnerschaften. So ist das Label auch ein Symbol für österreichische Identität und ein Beleg für die historisch gewachsene Erfolgsgeschichte der Möbelindustrie. Denn die überwiegend familiengeführten Unternehmen sind seit vielen Generationen in der Möbelfertigung zu Hause. Ob die selbstverständliche Verpflichtung der Betriebe als Arbeitgeber gegenüber ihren Angestellten oder die Erfüllung von persönlichen Kundenwünschen – diese gelebte Loyalität prägt die Branche.

Hinzu kommt ein hoher Anspruch an Qualität, Präzision und Sorgfalt sowie ein sorgsam entwickelter Mix aus modernen Technologien und traditionellem Handwerk. Diese exklusive Mischung macht die österreichischen Möbel zu langlebigen und wertvollen Produkten mit Ausstrahlung – und sorgt zugleich für Sicherheit bei den Verbrauchern. Eine klare Design-Handschrift, intelligente Funktionen und ein konsequentes Innovations-Management sind ebenso Markenzeichen wie die Naturnähe und Authentizität der Einrichtungsspezialisten, die weltweit zu den Taktgebern der Branche zählen. So spielt die Bedeutung von wohngesunden Möbeln aus umweltfreundlicher Fertigung eine immer wichtigere Rolle. Das Ergebnis sind wertvolle Produkte, die den Menschen viele Jahre lang begleiten und ein Stück Lebensqualität schenken. Diese Qualität gibt es auf der Wohnen & Interieur zum Anfassen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebel.at

Quelle: Österr. Möbelindustrie