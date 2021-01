Wohnen weiter denken – Innenausbau “made by LEICHT”

Diese Planung bietet maximales Raumgefühl auf minimalem Grundriss: Modulare Regalsysteme des Programms FIOS in Verbindung mit deckenhohen Schiebetüren formen flexible, begehbare Funktionsräume und kreieren darüber einen intimen Moment im offenen Lebensraum. Auch der Kochbereich verbirgt sich hinter eleganten Hochschrankwänden, ist dabei jederzeit nutzbar und fügt sich

in das edle und wohnliche Ambiente ein. Damit zeigt die Architekturmarke LEICHT, dass sie längst mehr als ein Küchenspezialist ist – nämlich ein Experte für ganzheitliche Wohnlösungen.

Programme: CLASSIC-FS | IOS-M | LARGO-FG | Foto: LEICHT / C. Meyer

Mit einem neuen Planungsansatz schafft dieser Entwurf in sich schlüssige und fließend ineinander übergehende Bereiche und geht mit durchdachten Schiebetür- und Stauraumkonstruktionen unmittelbar auf zentrale Bedürfnisse seiner Bewohner ein. Mit LEICHT lässt sich jede gewünschte Raumlösung mit modularen Systemen sowie ästhetischen Materialkombinationen in Lack und Holz perfekt umsetzen:

Im Zentrum dieser Planung ermöglicht ein großzügiger Ankleidebereich aus raumhohen Schiebetüren und dem filigranen Regalsystem Fios die Unterbringung von alltäglich genutzten Kleidungsstücken – ein Raum im Raum, der von innen und außen praktischen Stauraum schafft. Gleichzeitig kreiert das begehbare architektonische Element einen Ort der Ruhe, der seinen Benutzern Geborgenheit schenkt.

Mit Planungsoptionen wie diesen nutzt LEICHT die zur Verfügung stehende Fläche optimal aus und schafft durch klug eingesetzte Module wie platzsparende Schiebetüren stets neue und flexible Räume auf kleinstem Grundriss – eine zukunftsorientierte Möglichkeit innenarchitektonischer Gestaltung bei sich stetig verändernden Anforderungen an unseren Lebens- und Wohnraum.

Unerschöpfliche Planungsvielfalt: Kochen und Wohnen im Einklang

Die Vorstellung von Küche geht in dieser visionären Planung über den klassischen Kochbereich hinaus und in die unmittelbare Verlängerung des Wohnraums hinein. Jegliche Übergänge sind fließend gestaltet. So versteckt sich auch der Kochbereich dank raumhohen Faltschiebetüren in einer großflächigen Hochschrankwand, die je nach Situation geöffnet werden kann oder geschlossen ein ruhiges Gesamtbild ergibt. Fein ausgearbeitete Sideboards in Kombination mit den eleganten Glasvitrinenschränken Vero, über Eck verlaufende Regallösungen und freischwebende Ablageflächen auf Basis von Schubkästen finden sich im Küchen- und Wohnbereich wieder. Dabei erzeugen natürliche Holznuancen eine wohnlich warme Atmosphäre. In der Gesamtwirkung entsteht so ein stimmiges Spiel zwischen architektonischer Form und natürlicher Farbe, offen und geschlossen, kommunikativ und intim, das durch die innovative und planerische Innenausbaukompetenz von LEICHT in verschiedenste zeitgenössische Wohnbereiche und Lebenssituationen übersetzt werden kann.

Weitere Informationen finden Sie unter www.leicht.com

Quelle: Leicht Küchen