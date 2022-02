World of Fireplaces 2023: zwei Drittel der Standflächen gebucht

Mit der „WORLD OF FIREPLACES“ startet eine neue Business-Plattform, die im Interesse und auf Wunsch der europäischen Hersteller von Feuerstätten veranstaltet wird – begleitet und unterstützt vom Branchenverband HKI (Frankfurt a.M.). Premiere ist vom 18. bis 20. April 2023 auf dem Messegelände Leipzig. Diese jetzt punktgenaue Zielgruppenorientierung in Verbindung mit der durch Eigenständigkeit unterstrichenen Bedeutung der ‚Welt moderner Feuerstätten‘ wird mehr als belohnt: Bereits 14 Monate vor Veranstaltungsbeginn sind über 60 Prozent der geplanten Ausstellungsfläche von 10.000 m² fest gebucht. Die unglaubliche Resonanz auf das neue Business-Event ist ein überaus erfreulicher Start für Veranstalter Trendfairs aus München und die gesamte Branche. Denn das gemeinsam mit dem verantwortlichen Industrieverband HKI (Frankfurt a.M.) entwickelte Live- und Online-Format ist vertrieblich erst seit Jahresanfang am Start.

Optimistisch stellt deshalb Frank Kienle, Geschäftsführer HKI, fest: „Die World of Fireplaces ist ein überzeugendes Messeformat am Standort Leipzig, das sich an den Bedürfnissen aller Beteiligten der Branche ausrichtet. Der aktuelle Buchungsstand von ca. 60 Prozent gebuchter Fläche bestätigt uns, eine Fachmesse zu etablieren, welche die Feuerstätten in den Mittelpunkt stellt. Trendfairs liefert eine Messeplattform, welche die Wahrnehmung der Branche in den Vordergrund rückt und Lobby-Arbeit sowie Netzwerken live möglich macht.“

Viele Unternehmen bekennen sich klar – im Letter of Intend zur ersten Ankündigung dieser Messe findet sich deshalb das „Who-is-who“ erfolgreicher Branchenakteure: Blue Fire GmbH, DBI, Erwin KOPPE – Keramische Heizgeräte GmbH, Extraflame S.p.A, Fireplace Kft., Ganz Baukeramik AG, Glen Dimplex Deutschland GmbH, GREBE Holding GmbH, HWAM, Jeremias Abgastechnik GmbH, Jotul Group, Kutzner + Weber GmbH, La Nordica S.p.A., MCZ Group, Moretti Fire Srl, Nordpeis, Ofen Innovativ OI GmbH, Ortner GmbH, Piazzetta S.p.A., PLANIKA Sp. z o.o, POUJOULAT GmbH, Rhein Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH, Skamol Europe GmbH, TermaTech A/S, TÜV Süd AG, WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH, Weilburger GREBE Holding GmbH, wodtke GmbH, XEOOS GmbH.



Bereits eingetroffen sind die Buchungen der Unternehmen bzw. Marken von beispielsweise Attika Feuer, Austroflamm, Bertrams, Brula, Buderus, Contura, Culimeta Textilglas-Technologie, Drooff Kaminöfen GmbH & Co. KG, Ebios Fire, Exodraft, GRDN,Hoxter, Irlbacher Blickpunkt Glas, Justus, Kaschütz, Königshütte / KH, LEDA, Liftkar,Living Fire, Lotus, Möck, Modulkar, Muldenthaler Emaillierwerk, Olsberg, Oranier, Oscar Weil, Palazzetti, Panadero, Pertinger, Rais, Rakso, Rath, Rüegg, Sano, Schamottewerk Radeburg, Schiedel, SCHOTT ROBAX, SEM Schneider Elementebau,SILCA, Skanderborg, Spartherm, Unikar, VitriGasket, Wolfshöher Tonwerke, Xzense zum Fachevent, das sich die zielgruppengenaue Absatzförderung, Imagepflege, Netzwerken und Lobbyarbeit sowie die Förderung des Marktsegments „Wärme, Feuer und Behaglichkeit“ zur Aufgabe gemacht hat.

Weitere Aussteller mit den Schwerpunkten Pellet-, Kachel- und Speicheröfen, Elektrokamine und Kaminöfen, Deko-, Imitationsfeuerstätten, Herde und Grillgeräte, Outdoor-Brennstätten, Abgasanlagen, Kessel-, Abscheide- und Steuerungstechnik, Brennstoff, Keramik und Schamotte, Software für Smarthome und zur Anlagensteuerung sowie Zulieferer und Zubehörlieferanten, Verlage und Verbände werden zu diesem ganz offensichtlich begehrten B2B-Event noch hinzustoßen.

Abschließend sei nochmals der „World of Fireplaces“-Initiator und Branchenlobbyist Kienle zitiert: „Fachvorträge, eine Plattform für Handwerks-, Handels- und Fachverbände, ein interessantes Rahmenprogramm, Sondershows und “Feuer live” machen die Fachmesse attraktiv. Die Fachbesucheransprache richtet sich insbesondere an Handwerk und Vertrieb. Darüber hinaus werden gezielt Planer, Architekten, Energieberater und Hausbaufirmen angesprochen. Wir freuen uns über die positive Resonanz zu dieser neuen Branchenplattform, welche die Rolle der Feuerstätten weiter in den Fokus rückt und die technologieoffene Diskussion maßgeblich fördern wird.“

