Wunderbar wandelbare Wohnzimmergarnituren von ADA

Ob als Lieblingsplatz für einen gemütlichen Fernsehabend, ein kurzes Mittagsschläfchen oder zum Lesen eines guten Buches – das Sofa ist ein Ort der Entspannung und Regeneration. Sitzen, lümmeln oder liegen – innerhalb der Familie variieren die Sitzgewohnheiten und Komfortanforderungen meist stark. Gut, wenn ein und dieselbe Wohnlandschaft auf unterschiedliche Ansprüche eingehen kann. Unzählige Aufstellungsvarianten der Sofas von ADA ermöglichen zudem eine optimale Anpassung an jedes Raummaß. Ergänzt um raffinierte Funktionen ist Entspannung in jeder Lage garantiert: Herz-Waage-Relaxfunktion, praktische Bettauszüge, ergonomische Nackenstützen, verstellbare Fußteile, klappbare Armlehnen und viele weitere Funktionen machen die planbaren Sofas zu wahren Multitalenten.

Ein Sofa für alle Bedürfnisse – dank großer Sortiments- und Systemvielfalt

Vor dem Sofakauf ist es wichtig zu überlegen, was das neue Möbelstück alles können und für wie viele Personen es Platz bieten muss. Soll es eine üppige Relaxlandschaft in L- oder U-Form, ein kompakter 2- oder 3-Sitzer oder ein Alleskönner mit smarten Funktionen sein? Das breite Sitzgruppensortiment von ADA umfasst unterschiedliche Kollektionen verschiedenster Stilrichtungen. Von Garnituren mit Massivholzelementen über moderne Designsofas bis hin zu gemütlichen Relaxsitzgruppen ist alles dabei.

Die Sitzgruppe „Amsterdam“ etwa bietet durch die verstellbaren Nackenstützen, die klappbaren Rückenlehnen und vor allem die Herz-Waage-Relaxfunktion maximalen Komfort. Die Herz-Waage-Funktion fördert zudem die optimale Durchblutung des Körpers, da sich Oberkörper und Beine in einer waagrechten Position befinden. Besonderes Feature ist der integrierte Tisch für Laptop oder Tablet.

Geselligkeit bei höchstem Komfort verspricht die Sitzgruppe „Dortmund“: Dank raffinierter Funktionen wie einer individuellen Sitztiefenverstellung, verstellbarer Nackenstützen oder klappbarer Rückenlehnen findet hier jeder seine persönliche Lieblingsposition. Für eine Extraportion Komfort sorgt die hochwertige Polsterung mit Kaltschaum. Zudem vermitteln die grazilen Metallfüße eine leichte, schwebende Optik und komplettieren das Gesamtbild einer trendigen Sitzgruppe.

Vielseitigkeit garantiert die Sitzgruppe „Rain“ in schlicht-modernem Design für jede Raumgröße. Über zwei Ecken kann sich die elegante Polstergarnitur erstrecken, die in den verschiedensten Ausführungen und Aufstellungen erhältlich ist – ideal zum Beispiel für offene Grundrisse. Ob ein ruhiger Filmabend zu zweit oder eine gesellige Runde mit der ganzen Familie – die Sitzgruppe „Rain“ wird zum Herzstück des Wohnens. Besonderer Komfort: Die große Vorziehbank lässt sich automatisch per Knopfdruck verstellen. Hier heißt es dann: entspannt zurücklehnen und Füße hochlegen.

Eine ganz persönliche Wohlfühloase kreieren

Steht das gewünschte Modell fest, stehen eine Vielzahl an Elementen zur Wahl: Verschiedene Sitzqualitäten, Lehnenvarianten, Armteile und Füße ermöglichen eine individuelle Zusammenstellung. Eine breit gefächerte Stoff- und Lederauswahl personalisiert die Couch nach dem persönlichen Geschmack und Stil. Zahlreiche praktische Funktionen wie verstellbare Arm- und Rückenlehnen oder ausziehbare Elemente erhöhen noch den Komfort. Neben einer großen Auswahl an Modellen stehen die ADA Sitzgruppen in unterschiedlichen Größen, Formen und Aufstellungsvarianten zur Verfügung. Für eine passgenaue Anpassung an das Wohnumfeld sind einige der Sofas auch in 10-cm-Schritten erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ada.at

Quelle: ADA