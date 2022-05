Zurück in Ostwestfalen: MHK Group bezieht neue Location auf Gut Böckel

Werner Heilos

Die Dreieicher Verbundgruppe, die sich seit 1999 im MHK-Forum in Enger präsentierte, zieht nun nach Rödinghausen in eine ehemalige Remise. „Wir freuen uns in vielerlei Hinsicht auf den Herbst“, betont der Vorstandsvorsitzende der MHK Group Werner Heilos. Zum einen ist es nach der pandemiebedingten zweijährigen Zwangspause der erste Auftritt in Ostwestfalen. Darüber hinaus ist es aufgrund der abgesagten Hauptversammlung eine der wenigen größeren Möglichkeiten für den persönlichen Austausch sowohl zwischen dem Verband und seinen Gesellschaftern, als auch für die MHK-Partner untereinander. Und schlussendlich ist es auch der erste Auftritt der Gruppe auf der Herbstmesse nach dem Tod ihres Gründers Hans Strothoff. „Hans Strothoff hat das MHK Forum zu einer Kommunikationsplattform der Branche gemacht. Hier haben sich Handel und Industrie mehr als zwei Jahrzehnte zum Austausch getroffen.“ Diesem Erbe soll auch der neue Standort Rechnung tragen. Glasfronten werden für Transparenz sorgen und mit einer Mischung aus neuen Materialien wie eben Glas und der historischen Struktur aus altem Gebälk und Backsteinmauern eine einladende Atmosphäre mit Loft-Charakter schaffen. Insgesamt 133 qm groß ist das neue MHK Forum und bietet Raum für persönliche Gespräche, für das Miteinander und den Austausch zwischen Verband, Handel und Industrie.

Ein Teil des MHK-Programms wird allerdings nicht im neuen MHK Forum auf Gut Böckel stattfinden: der traditionelle Branchenabend, der für den 19. September um 19.30 Uhr geplant ist. Auch dafür haben die Dreieicher eine neue Location gesucht. Entscheider der Branche sowie Pressevertreter werden sich in diesem Jahr im Marta in Herford treffen, um über die aktuellen Herausforderungen zu diskutieren. Und derlei gibt es aktuell wahrlich einige.

Das MHK Forum auf Gut Böckel

Weitere Informationen finden Sie unter www.mhk.de

Quelle: MHK