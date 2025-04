19. Architekturbiennale: LAUFEN Austria fördert Design und Architektur

Mit klarem Fokus auf Design und Innovation engagiert sich LAUFEN kontinuierlich für die Förderung von Kunst und Architektur. Als langjähriger Partner des Österreichbeitrags bei der Architekturbiennale, die 2025 vom 10. Mai bis 23. November in Venedig stattfindet, bekräftigt LAUFEN sein Bekenntnis zum kreativen Dialog und zu einer nachhaltigen Baukultur.

In diesem Jahr unterstützen erstmals alle drei LAUFEN Ländergesellschaften im DACH-Raum auf gemeinsamer Ebene die Beiträge von Österreich, Deutschland und der Schweiz. Diese internationale Zusammenarbeit eröffnet neue Perspektiven im Diskurs zu Design und Architektur.

ÜBER DEN ÖSTERREICHBEITRAG

Unter dem Titel „Agency for Better Living“ beschäftigen sich die Kurator:innen Michael Obrist, Sabine Pollak und Lorenzo Romito mit akuten globalen Wohnfragen. Durch die Gegenüberstellung des sozialen Wohnbaus in Wien (Top-down-Ansatz) und den informellen Wohnformen Roms (Bottom-up-Strategie) regen sie zur Reflektion darüber an, wie ein zukünftiges Zusammenleben gestaltet werden kann.

Preview: 08. & 09.05.2025

10.05. – 23.11.2025

DIE KURATOR:INNEN

Sabine Pollak ist Architektin, Lehrende, Forschende und Autorin. Die gebürtige Grazerin unterrichtet als Professorin für raum&designSTRATEGIEN an der Kunstuniversität Linz und führt mit Roland Köb das Architekturbüro Koeb&Pollak Architektur in Wien.

Michael Obrist, geboren in Bozen, ist einer der fünf Gründungspartner von feld72 Architekten in Wien und Universitätsprofessor an der Technischen Universität in Wien.

Lorenzo Romito ist Professor für Space and Design Strategies an der KU Linz. Der gebürtige Römer unterrichtet am NABA in Rom und an der Universität Roma Tre und als Gastprofessor an der ETH Zürich.

Die Kuratorinnen Lorenzo Romito, Sabine Pollak und Michael Obrist

Weitere Informationen finden Sie unter www.laufen.co.at

Quelle: Laufen/ Bildcredits: Bild 1 © Agency für Better Living, Bild 2: © Michael Obex