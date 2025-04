Élite Kitchen – die neue Stilformel von Elleci

MIXOLOGY ist die erste Workstation, die perfekt den Heimkoch und den Barkeeper miteinander vereint.

Das Besondere daran: Zwei Becken mit einer niedrigen Trennwand, drei unterschiedlichen Arbeitshöhen und zwei Wasserquellen, die es ermöglichen, die Arbeitsbereiche unabhängig voneinander zu nutzen. Dieses durchdachte Design bietet zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten auf kleinstem Raum.

Erleben Sie diese einzigartige Spüle hautnah auf der ,,küchenwohntrends“ Messe in Salzburg vom 7. bis 9. Mai 2025 – hkt freut sich, Sie an am Stand G51 in Halle 10 begrüßen zu dürfen!

Zubehörarrangement