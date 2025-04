hansgrohe Raindance Alive bringt Sinne zum Klingen

Durch die einzigartige Kombination von RainAir und PowderRain entsteht ein außergewöhnliches Brausegefühl, das die Sehnsucht nach Erholung und Erfrischung stillt. Das neuartige Mesh-Design der Strahlscheibe aus eloxiertem Aluminium verleiht den hansgrohe Raindance Alive Brausen eine organische, wohnliche Ästhetik. Das geometrisch gestaltete Thermostat mit seinen ultra-flachem Aufbau schafft den Eindruck, als würde es mit der Wand verschmelzen und wirkt optisch wie ein Unterputzmodul.

Duschen für wahre Genießer

Raindance Alive sorgt für einzigartige Momente und überzeugt dabei auch noch optisch. Das Design ist inspiriert von der Symbiose aus Wasser, Mensch und Raum – drei Elemente, die beim neuinterpretierten Klassiker Raindance Alive mühelos miteinander verfließen. Das Ergebnis ist ein Gefühl von absoluter Harmonie und Ausgeglichenheit, das auch 90 Prozent TestduscherInnen restlos begeistert. Durch das synergetische Zusammenspiel von Formen entsteht ein Design, das zutiefst intuitiv und zeitlos modern ist. Die nahtlose Verschmelzung mit dem Raum schafft eine Wohlfühl-Atmosphäre, die sich auf das gesamte Badezimmer auswirkt; das Technische und Sanitäre tritt in den Hintergrund. Wohnlichkeit und elegante Gemütlichkeit dominieren.

Strahlscheibe oder Lautsprecher?

Ganz besondere Aufmerksamkeit kam dem Design der Brausen zu. Durch das fast schon stofflich wirkende, neuartige Mesh-Design aus elegantem, eloxiertem Aluminium wirken hansgrohe Raindance Alive Kopfbrausen homogener und weniger technisch. Ziel war es, eine Struktur zu schaffen, die eine offene, weiche Oberfläche formt, aus der Wassertropfen organisch hervortreten. Deshalb sind die Düsen nun nicht mehr sichtbar, sondern wurden durch die Designoberfläche verdeckt. Dieser Look lässt das komplette Badezimmer wohnlicher erscheinen.

Ein neuer Archetyp eines Aufputzthermostats

Obwohl die Raindance Alive Showerpipes technisch über ein normales Aufputzthermostat verfügen, wirken sie, als würde das Produkt mit der Wand verschmelzen. Dieser Effekt wird durch das geometrische Thermostat mit hochwertigem Messinggrundkörper und Zinkummantelung ermöglicht. Außerdem ist die Duschstange mit Aluminiumprofil durchgehend geradlinig weitergeführt, um diesen Effekt kunstvoll zu unterstreichen. Diese Lösung eignet sich optimal bei der Badsanierung. Ohne den kompletten Fliesenspiegel erneuern zu müssen, erreicht Raindance Alive die optische Anmutung von Unterputzmodulen.

Wassersparen kombiniert mit Duschfreude

Optional ausgestattet mit der hansgrohe Wasserspartechnologie EcoSmart, spart Raindance Alive nicht am Duschvergnügen, sondern am Wasserverbrauch – was wiederum weniger Energiekosten bedeutet. So bieten hansgrohe Raindance Alive EcoSmart Brausen ein Einsparpotenzial von etwa 40 Prozent. Diese Angaben basieren auf dem Vergleich mit einer herkömmlichen hansgrohe Dusche ohne EcoSmart und werden durch einen Durchflussbegrenzer in der Brause ermöglicht.

Wohlbekannt und doch brandneu

Mit Raindance Alive bringt hansgrohe eine Dusche ins Badezimmer, die genau das liefert, was man von hansgrohe und der Raindance Serie erwartet: Qualität, Zuverlässigkeit und ein überragendes Duscherlebnis. Darüber hinaus überrascht Raindance Alive mit ein paar Besonderheiten: einer erfrischenden und hochwertigen Designsprache und mit bis zu drei außergewöhnlichen Strahlarten. Als Neuauflage der erfolgreichen Raindance Familie hebt Raindance Alive die komplette Serie auf ein neues Level. Dank des zeitlos-stilsicheren und gleichzeitig völlig neuartigen Looks und der zahlreichen zusätzlichen Konfigurationsoptionen mit zwei Designsprachen (rund und eckig) sowie sechs verschiedenen FinishPlus Oberflächen ist Raindance Alive die perfekte Wahl für jeden Duschliebhaber.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hansgrohe-group.com

Quelle: hansgrohe / Hansgrohe SE