2020 und Compusoft Fusion erfolgreich abgeschlossen

Compusoft und 2020, zwei branchenführende Anbieter von Software für die Möbel-, Interior- und Baubranche, haben erfolgreich als gleichberechtigte Partner fusioniert, um ein Unternehmen zu gründen, das sich der Verkaufsoptimierung seiner Kunden widmet, die Räume fürs Leben schaffen. Die neu erschaffene Unternehmensgruppe wird sich auf die Bereitstellung von Lösungen für die Visualisierung, Konfiguration, Preisgestaltung, Angebotsabgabe und Fertigung von Produkten in hoch konfigurierten Räumen spezialisieren.

Gemeinsam wird die Unternehmensgruppe durchgängige End-to-End-Lösungen anbieten, die den Verkauf über die gesamte Wertschöpfungskette in der Küchen-, Bad-, Möbel- sowie Fenster- und Türenindustrie optimieren. Von der Inspiration durch den Kunden bis hin zu Design und Produktion werden Unternehmen, die an der Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen für das Leben beteiligt sind, von branchenspezifischer Technologie und nahtlosem Austausch von Inhalten profitieren, die den Arbeitsalltag verbessern.

Eine globale Positionierung mit deutlich erweitertem Umfang, ergänzt durch lokales Fachwissen, wird es der Unternehmensgruppe ermöglichen, Kunden in mehr Ländern als je zuvor besser zu betreuen. Dies wird durch funktionsübergreifende Teams in Europa, Nordamerika, Südamerika, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum gewährleistet.

Kunden werden auch von einem erweiterten Netzwerk von herausragendem Support und Zugang zu einer unvergleichlichen Inhaltsplattform profitieren, die weiter ausgebaut wird. Diese beiden zentralen Unterscheidungsmerkmale sind für die Zukunft des neuen Unternehmens von zentraler Bedeutung und werden durch die gemeinsame Nutzung von Experten und dem Wissensaustausch innerhalb der gesamten Gruppe noch verstärkt.

Darüber hinaus bringt der Zusammenschluss der beiden Unternehmen mehr als 65 Jahre Branchenerfahrung in der technischen Entwicklung zusammen. Die gemeinsame Leidenschaft für Innovation ermöglicht es dem stark vergrößerten Team, die spannendsten Lösungen von morgen noch schneller zu den Kunden zu bringen.

“Wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die dieser Zusammenschluss unseren Kunden bieten wird. Es wird ein noch breiteres Angebot an Lösungen geben, das durch eine umfangreiche Content-Datenbank unterstützt wird, um den Verkauf unserer Kunden zu fördern. Unsere kombinierte Expertise wird uns zudem in die Lage versetzen, Innovationen zu beschleunigen und das Potenzial unserer Produkte zu maximieren, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen” , kommentiert David Tombre, CEO von Compusoft.

Mark Stoever, CEO, 2020, fügt hinzu: “Die Menschen sind unser größtes Kapital. Die Fusion bringt insbesondere in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Vertrieb, Content und Support einige der fähigsten Köpfe der Softwarebranche aus der ganzen Welt zusammen, wodurch wir neue Standards für unsere Kunden setzen können. Wir freuen uns auf die Möglichkeiten, die die Zukunft bringt.”

Weitere Informationen zur Roadmap und Zukunftsstrategie werden den Kunden in den kommenden Monaten bekannt geben. Bei Fragen können sich die Kunden an ihre Kundenbetreuer wenden.

Über Compusoft

Compusoft bietet visuelle CPQ-Lösungen an, die die Planung, Konfiguration und Visualisierung vereinfachen und den Vertrieb in der Küchen-, Bad-, Möbel- sowie Fenster- und Türenindustrie unterstützen. Die Lösungen von Compusoft unterstützen Kunden in der gesamten Vertriebswertschöpfungskette, vom Endkunden bis zum Hersteller, und werden durch eine umfangreiche Content Datenbank gestützt. Compusoft wurde 1989 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Sarpsborg, Norwegen, und betreut mit über 630 Mitarbeitern in 18 Niederlassungen in Europa, Asien-Pazifik und Nordamerika Kunden in mehr als 100 Ländern.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.compusoftgroup.com/de/

Über 2020 Technologies Inc.

2020 hilft professionellen Designern, Einzelhändlern und Herstellern in der Innenarchitektur- und Möbelindustrie, Ideen zu erfassen, Innovationen umzusetzen und Prozesse zu optimieren. Durch die Bereitstellung von End-to-End-Lösungen und einer großen Sammlung von Herstellerkatalogen ermöglichen die Anwendungen von 2020 professionellen Designern und Einzelhändlern die Gestaltung von Küchen, Bädern, Möbeln und Geschäftsräumen, die auf dem Bildschirm genauso beeindruckend aussehen wie in der Realität. Die Lösungen von 2020 für Möbelhersteller und holzverarbeitenden Unternehmen bieten ein komplettes Management der Produktions- und Gesamtunternehmensabläufe, um ihre Fabriken mit maximaler Effizienz zu betreiben. Das 1987 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Westford, Massachusetts hat eigene Niederlassungen in 11 Ländern und unterstützt Kunden an vielen weiteren Standorten auf der ganzen Welt über ein Netzwerk von Vertriebspartnern.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.2020spaces.com

Quelle: 2020 Techologien