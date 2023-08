24 Nominierungen für den Kind + Jugend Innovation Award 2023

Der Award – der seit 2004 ausschließlich an Aussteller der Kind + Jugend vergeben wird – genießt sowohl beim Fachpublikum als auch bei den Konsumentinnen und Konsumenten eine hohe Anerkennung und sorgt nicht selten für den Erfolg der ausgezeichneten Produkte im Handel.

120 eingegangene Bewerbungen aus 25 Ländern unterstreichen die unermüdliche Innovationskraft der Branche und bestätigen die Position der Kind + Jugend als globale Leitmesse und Trendplattform. Nach einem Vorentscheid aus allen Einreichungen wurden in der Finalrunde 24 Produkte in acht Kategorien nominiert.

Die feierliche Preisverleihung auf dem Trend Forum in Halle 11.2 eröffnet die Messe am 7. September 2023 um 11:00 Uhr. Alle prämierten und nominierten Produkte werden zudem in einer Sonderschau in derselben Halle präsentiert.

Der Preisverleihung geht eine intensive und fachkundige Begutachtung durch eine internationale und unabhängige Jury voraus, die sich aus Expertinnen und Experten des Baby- und Kleinkindermarktes zusammensetzt. Die diesjährige Jury besteht aus Nils Bader (Deutschland), Daniele Caroli (Italien), Penny Franks (Großbritannien), Urszula Kaszubowska (Polen), Katja Keienburg (Deutschland), Carola Siksma-Ruiters (Niederlande) und Sara Urbainczyk (Deutschland).

Das Gesamturteil der Jury am Tag der Nominierung fällt positiv aus: „Unser Eindruck ist, dass wir es mit qualitativ hochwertigen Produkten zu tun haben. Natürlich nimmt der Innovationsgrad von Jahr zu Jahr etwas ab, weil es schwierig ist, Produkte zu verbessern, die schon hervorragend sind. Aber wir haben dennoch einige neue Konzepte und Ideen gesehen“. Bei ihrer Entscheidung fokussierte sich die Jury insbesondere auf den Innovationscharakter, den Zusatznutzen und die Sicherheit der vorgestellten Produkte.

Doch auch der Aspekt der Nachhaltigkeit nimmt einen besonderen Stellenwert bei der Auswahl der Gewinner ein. Schließlich legen auch die Kundinnen und Kunden bei ihrer Kaufentscheidung zunehmend Wert auf umweltfreundliche Materialien und zertifiziert schadstofffreie Produkte. Als Gastgeberin prämiert die Koelnmesse daher im Rahmen der Innovation Awards mit der Auszeichnung in der Kategorie „World of Sustainability for Kids“ das nachhaltigste Produktkonzept.

Eine neue Zusatzauszeichnung ist in diesem Jahr „Midwives’ Choice”. Die Chance auf diese Auszeichnung haben insgesamt drei der Produkte, die zum Innovation Award angemeldet sind und aufgrund ihrer Beschaffenheit und ihres Nutzens den Ansprüchen einer Hebammen-Jury von Hebammen-testen.de (Hebammen-testen.de) gerecht werden.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.kindundjugend.de

Quelle: Köln Messe