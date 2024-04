30.000 Besucher:innen besuchten Österreichisches Interior-Design auf der Milan Design Week

„Die Teilnahme an der Milan Design Week, dem weltweit bedeutendsten Branchenevent, unterstreicht die starke Innovationskraft und Gestaltungskompetenz aus Österreich“, so Martha Schultz, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich, bei ihrem Besuch der österreichischen Designausstellung der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA, die mit 30.000 Besucher:innen in ihrer diesjährigen Ausgabe einen neuen Rekord erzielte. „Mit Erfindergeist, handwerklicher Präzision und innovativem Vorsprung als gemeinsames Markenzeichen gewinnen österreichische Designer:innen, Unternehmen und Traditionsbetriebe weltweit Anerkennung – das wird hier in Mailand deutlich.“

Möbel, Lampen, Accessoires, Tableware – vom Bregenzerwald bis nach Wien

30 ausgewählte Aussteller:innen brachten mit ihren durchdachten und formschönen Objekten modernes, teilweise brandneues Design in die imposanten Räume des Palazzo. Auf einer Tour durch die ehemalige Residenz der aristokratischen Familie Confalonieri entdeckte das Fachpublikum Möbel, Lampen, Wohnaccessoires und Tableware – Design-Highlights aus einem kleinen Dorf im Bregenzerwald, aus dem Salzkammergut oder aus Wien.

„Austrian Design Night“: die Design-Szene feierte Produktqualität aus Österreich – mit WKO-Vizepräsidentin Martha Schultz um.

Bei der „Austrian Design Night“ trafen sich Designer:innen, Produzent:innen und Meinungsmacher:innen aus aller Welt im DESIGN PALAZZO AUSTRIA, feierten die Gastfreundschaft Österreichs und ließen die Exponate – von Brettschnitt-Bänken bis zu 3D-gedruckten Tischen, von Hängeleuchten bis zu Naturfaserteppichen – auf sich wirken. Mit dabei: WKO-Vizepräsidentin Martha Schultz, Christoph Plank, Wirtschaftsdelegierter in Mailand, Astrid Steharnig-Staudinger, CEO der Österreich Werbung, Christina Meinl, Managing Director Austria Julius Meinl Coffee Group, Designer Arthur Arbesser, die italienische Schauspielerin Ainett Stephens, Model Bali Lawal und mehr.

Österreich Werbung CEO Astrid Steharnig-Staudinger WKO-Vizepräsidentin Österreichs Martha Schultz

Im malerischen Garten wurden neue Kontakte geknüpft

Der Außenbereich des Palazzo wurde zum idyllischen Rückzugsort inmitten des Festivaltrubels. Umgeben von schattigen Bäumen konnten die Gäste die Eindrücke auf sich wirken lassen und Kontakte knüpfen. „Mailand ist der perfekte Ort, um Kund:innen, Partner:innen, Trendsetter:innen und Meinungsbildner:innen zu treffen und Netzwerke und Exporte auszubauen“, so Reanne Leuning, Projektmanagerin Creative Industries bei der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA. „Italien als Österreichs zweitwichtigster Wirtschaftspartner spielt dabei eine besondere Rolle“, erklärte Christoph Plank, Wirtschaftsdelegierter der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA in Mailand.

In Szene gesetzt wurde der Palazzo vom Architekturstudio Vasku & Klug. Österreichisches Design voller Geschichte an einem historischen Ort voller Charme – eine besondere Kombination, die Besucher:innen aus aller Welt dazu eingeladen hat, die österreichischen Exponate und die Menschen dahinter kennenzulernen.

Ausstellende Unternehmen

ADA • AID ArchitectureInteriorsDesign (Martin Mostböck) • Bakalowits Licht Design • BRAUN Lockenhaus • BREITWIESER • Conform • EOOS • Esther Stocker • feinedinge Porzellanmanufaktur • Florent Souly • Gabriel Forcher Tischlerei • HUSSL • Irene Maria Ganser • JK Design, JK3D ® • JOKA • Ka.ma interior design • Kohlmaier • Lights of Vienna • Lobmeyr • Lucy.D • mano design • Marc Sadler • Michael Rechberger • mischer’traxler • MOOR & MOOR • Neuvermoebelt • Nina Mair Architecture + Design • POET Audio • PROLICHT • Robert Rüf • SPHAER • STRASSER Steine • studio bonpart • Studio Palatin • TEAM 7 • Thomas Feichtner • TREWIT • Vandasye • VELLO Bike • Wiesner-Hager

V.l.n.r.: Das Team der österreichischen Designausstellung auf der Weltleitmesse: Die Ausstellungsarchitekten Andreas Klug & Michael Vasku (Studio Vasku & Klug), WKO-Vizepräsidentin Martha Schultz, die extra anreiste, um die Aussteller:innen und den DESIGN PALAZZO AUSTRIA zu besuchen, Christoph Plank, österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Italien, Reanne Leuning, Projektmanagerin Creative Industries der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA, Stefano La Croce, Wirtschaftsdelegierte Stv., Ornella Malinverni und Carmen Kröpfl vom AußenwirtschaftsCenter Mailand.

Zur Ausstellungswebsite: https://austriandesign2024.b2match.io/

Quelle: AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA