80 Jahre Rohleder – ein Blick zurück – und nach vorn

Was als kleiner Familienbetrieb begann, hat sich über acht Jahrzehnte zu einem der international führenden Hersteller für Möbelbezugsstoffe entwickelt. Als eine der wenigen Webereien, die noch vollständig in Deutschland produzieren, bleibt Rohleder seinen Werten konsequent verpflichtet: Langlebigkeit, Verantwortung, Design-und Innovationsgeist.Das Jubiläum ist zugleich Anlass für einen Rückblick und eine Neuausrichtung.

Re-Edition: aus dem Archiv in die Gegenwart

Anlässlich des Jubiläums entsteht eine außergewöhnliche Kollektion, in der die textile Geschichte Rohleders aufgewickelt wird. Das Rohleder-Designteam greift auf jahrzehntealte Archivschätze zurück und wählt bewusst jene Muster, Qualitäten und Strukturen aus, die bis heute Bestand haben oder die sich mit den derzeitigen technischen Möglichkeiten neu interpretieren lassen. Die ausgewählten Entwürfe werden technisch und farblich neu aufgelegt und in einem gestalterischen Prozess weiterentwickelt.

Das Rohleder Atelier

Die Kombination aus hauseigener Weberei, breitem Garnportfolio und der Fähigkeit, auf eine Bandbreite an Webstühlen und Webtechniken zurückzugreifen, ermöglicht Rohleder eine gestalterische Freiheit, die in der Branche einzigartig ist. Durch tief verankertes Know-how, modernste Technik und jahrzehntelange Erfahrung gelingt es dem Unternehmen, ein außergewöhnlich breites Spektrum hochwertiger Stoffe anzubieten, das in dieser Form kaum ein anderer Hersteller abdeckt.

Rohleder Bunte Kette

Mit der 2018 eingeführten Home Collectionkönnen nun auch Endverbraucher die Stoffe in Form von Kissen, Plaids und Kleinmöbeln direkt erwerben. Alle Produkte werden aus den hauseigenen Stoffqualitäten hergestellt und regional gefertigt (www.rohleder-home-collection.com).

Neue Generation, neue Perspektiven

Während viele Textilunternehmen in den vergangenen Jahren vor großen Herausforderungen standen –gestiegene Energiepreise, Fachkräftemangel, Produktionsverlagerungen –ist Rohleder stabil geblieben. Das Unternehmen bleibt vollständig in Deutschland verwurzelt und behauptet sich erfolgreich gegen Massenware und Billigimporte.

Rohleder Cloud Kissen

Ein Grund dafür ist auch die klare strategische Ausrichtung durch die nächste Generation: Mit Leni Rohleder steht ein Mitglied der Gründerfamilie in dritter Generation bereit, künftig mehr Verantwortung zu übernehmen. Bereits heute prägt sie die Bereiche Markenführung, Nachhaltigkeit und Kommunikation –und führt das Unternehmen mit einem modernen Verständnis von Qualität, Verantwortung und Klarheit weiter.

Rohleder bleibt ein Familienunternehmen –aber eines, das sich immer wieder neu erfindet. Im Bild zu sehen die Führungsebene von Rohleder

Neues Erscheinungsbild: Identität im Wandel

Zum 80-jährigen Jubiläum präsentiert sich auch das Erscheinungsbild der Marke in einer neuen, klaren Form. Logo, Website und visuelle Sprache wurden überarbeitet, um die Positionierung als moderne Webmanufaktur für hochwertige Textilien zu unterstreichen. Der neue Markenauftritt verbindet gestalterische Präzision mit textilem Tiefgang –und macht die Werte von Rohleder sichtbar: Handwerk, Technologie, Design.

Über Rohleder

Heute zählt das Unternehmen zu den innovativsten Textilproduzenten Europas. Rund 165 Mitarbeitende entwickeln, gestalten und weben in Konradsreuth Stoffe, die weltweit nachgefragt werden.Rohleder steht für Herkunft und Haltung –seit 80 Jahren. Und darüber hinaus.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rohleder.com

Quelle: Rohleder