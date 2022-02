90 Jahre Südbund – Gemeinsam stark seit 90 Jahren

Seit 1932 finden Raumausstatter hier Experten und Gleichgesinnte, die sie dabei unterstützen, ihr Unternehmen leichter, planbarer und lukrativer zu führen. Rund 590 Handwerksbetriebe und Fachgeschäfte sind Mitglied bei SÜDBUND und damit Teil einer jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte. Grund genug, einen Blick auf die vergangene und kommende Zeit zu werfen.

Vor 90 Jahren wurde eine große Idee geboren

Damals tat sich eine Gruppe von Sattlern und Tapeziermeistern zusammen, um als Genossenschaft Industriekunde zu werden und Preisvorteile im Einkauf zu erzielen. Seitdem steht die SÜDBUND eG für eine Mission: Raumausstatter und ihre Fachgeschäfte erfolgreich zu machen. In über 90 Jahren ist die Welt eine andere geworden. Währenddessen hat sich SÜDBUND immer wieder modernisiert und wechselnden Gegebenheit angepasst. Die Genossenschaft ist agil geblieben und hat zugleich ihren traditionellen Leitstern ins digitale Zeitalter mitgenommen: Ziel ist und bleibt nachhaltiges Wachstum – wirtschaftlich, sozial und ökologisch.

Inzwischen ist SÜDBUND der führende Einkaufsverband für Heimtextilien im deutschsprachigen Raum und unterstützt seine Mitglieder mit viel mehr als „nur“ besseren Einkaufskonditionen: Mit Eigenkollektionen, persönlicher Beratung, über 350 Vertragslieferanten, Networking, Marketing, Weiterbildung, Ladenbau, einer beliebten Branchenmesse (den SÜDBUND Wohntagen) – und vielem mehr.

SÜDBUND macht Raumausstatter fit für die Zukunft

90 Jahre nach ihrer Gründung blickt die SÜDBUND eG nicht nur auf eine große Vergangenheit zurück. Auch für die Zukunft hat der Verband große Ziele. „In den kommenden Jahren und Jahrzehnten werden wir bei SÜDBUND partnerschaftliches Handeln und die Bedürfnisse von Raumausstattern weiterhin konsequent in den Mittelpunkt stellen“, beschreibt Vorstand Klaus Kurringer seine Vision. „Ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt aktuell auf der Digitalisierung. Unsere hausinterne Full-Service-Werbeagentur unterstützt Handwerker und Fachgeschäfte dabei, ihr Geschäftsmodell um digitale Angebote zu erweitern und sich mit digitalem Marketing nachhaltig am Markt zu positionieren. Denken Sie beispielweise an Online-Terminbuchungen, an Websites und Social Media. In diesem Bereich machen wir unsere Mitgliedsunternehmen stark. Denn eines ist klar: Für ein einzelnes Geschäft ohne Unterstützung wird es immer schwerer, sich am Markt gegen die großen Anbieter durchzusetzen.“

Fortsetzungsgeschichte zur Feier des Jubiläums

Wer sich für die Entwicklung der Raumausstatter-Branche in den vergangenen 90 Jahren interessiert, sollte sich im Lauf des kommenden Jahres immer wieder auf der Website www.suedbund.de und den Social-Media-Kanälen https://www.facebook.com/suedbund und https://www.instagram.com/suedbund_eg/ von SÜDBUND umsehen: Zur Feier des Jubiläums wird hier über mehrere Monate hinweg in kleinen „Häppchen“ die bewegte SÜDBUND-Story von den 1930er-Jahren bis heute erzählt.

Collage: 90 Jahre Südbund – von den Anfängen bis heute

Quelle: SÜDBUND