V-ZUG investiert in Österreich und begrüsst Thomas Felber

Seit mehr als einem Jahrhundert entwickelt und produziert das Schweizer Unternehmen qualitativ hochwertige Produkte, die den Alltag der Kunden erleichtern und gleichzeitig inspirieren sowie begeistern. V-ZUG steht dadurch explizit für Premium, elegantes Design und innovative Technologie: Schweizer Perfektion für Zuhause.

Thomas Felber, V-ZUG Sales Director Österreich

Thomas Felber verfügt über langjährige Erfahrung in der Küchenbranche und wird für V-ZUG den wichtigen österreichischen Markt auf- und ausbauen. «Wir freuen uns darauf, V-ZUG gezielt in Österreich zu positionieren», erläutert Thomas Felber und stellt das Konzept der Marke vor: “V-ZUG ist Schweizer Marktführer und investiert konsequent in das Wachstum von selektiv ausgewählten internationalen Märkten. Im Fokus steht eine klare Premium-Markenpositionierung der Produkte und Lösungen, die unzählige Vorteile für den Kunden beinhalten und mit denen sich die Geschäftspartner differenzieren können. Die Vertriebsstrategie zeichnet sich durch eine partnerschaftliche Kooperation mit ausgewählten Küchenfachhändlern aus, denn die Produkte sind ausschließlich dort erhältlich.»

Auf den Markteintritt in Österreich hat sich V-ZUG seit geraumer Zeit gezielt vorbereitet: Das Produktsortiment sowie die Verfügbarkeit der im Juni 2021 neu lancierten «Excellence Line» wie auch der technische Service vor Ort ist gesichert. Zudem werden zwei begeisternde V-ZUG Partnerkochschulen in Verbindung mit einer spezifischen Gourmet-Erlebnis-Academy zur Unterstützung der Handelspartner im Wiener Raum etabliert. V-ZUG hat sich in den letzten Jahren konsequent im hochwertigen Segment für Haushaltsgeräte positioniert und kontinuierlich in die Marke sowie die Europäische Organisation investiert.

“Wir freuen uns sehr, Thomas Felber in der V-ZUG Familie willkommen zu heißen. Er hat das Engagement, die Leidenschaft und das Netzwerk, um V-ZUG in Österreich aktiv zu entwickeln», ist Dieter Elmiger, MD Europe Region, überzeugt. “Österreich ist für V-ZUG wichtig und wir investieren, um auch hier V-ZUG als hochwertige Marke zu etablieren. Wir sind ein zuverlässiger und engagierter Partner für Küchenspezialisten, Architekten und Designer. Österreich wird einen wichtigen Beitrag zum Erreichen unseres nachhaltigen globalen Wachstumsplans leisten.»

V-ZUG Österreich ist ab sofort erreichbar unter 0800 900 850 oder info.at@vzug.com.

Thomas Felber ist erreichbar unter + 43 660 6302007 oder Thomas.Felber@vzug.com

Weitere Informationen finden Sie unter: www.vzug.com

Quelle: V-ZUG