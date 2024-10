Neustart für DEPOT in Österreich

Im Zuge dessen konnten über 180 Mitarbeiter übernommen werden. „Wir freuen uns, unsere treuen Kunden mit unserer neuen Kollektion zu begeistern – gerade jetzt zur bevorstehenden Weihnachtssaison,“ so Christian Gries, der sich mit großem Engagement für den Re-Start in Österreich eingesetzt hat.

Unter neuer Geschäftsführung und mit einem optimierten Filialportfolio ist die neu gegründete GmbH weiterhin in allen Bundesländern vertreten. „Wir glauben weiterhin und langfristig an die Zukunftsfähigkeit des stationären Handels am Standort Österreich“, resümiert Gries.

Ein großer Dank geht an alle Partner und Mitarbeiter, die diesen Neustart ermöglicht haben. DEPOT macht es sich weiterhin zur Aufgabe, seiner Kundschaft mit liebevollen Gestaltungsideen und aktuellen Einrichtungstrends, Inspiration für ein stilvolles Zuhause zu liefern, so die Geschäftsleitung.

Quelle: haebmau ag