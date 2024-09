Robert Niedermoser leitet erfolgreich den Verkauf von Glatz Sonnenschirmen in Österreich

Robert Niedermoser: der Verkaufsleiter vom Schirmhersteller Glatz in Österreich

Schon jetzt ist es ihm gelungen, die Marke Glatz noch besser am österreichischen Markt zu positionieren, die Zusammenarbeit und Unterstützung der Vertriebspartner zu verstärken und durch die Weiterentwicklung der Marke am Standort Österreich das Vertriebspartner-Netzwerk auszubauen.

Markus Glatz, Verwaltungsratspräsident und Eigentümer der Glatz AG: „Wir sind davon überzeugt, dass er mit seiner großen Erfahrung und authentischen Präsenz im österreichischen Markt weiteres Wachstum generieren wird.“ „Ich sehe zudem großes Potenzial im Objektbereich und in der Erschließung der österreichischen Hotellerie und Gastronomie“, ergänzt Niedermoser. „Bei meiner Tätigkeit kann ich auf die Stärken unseres Unternehmens wie Premium-Produktqualität, schnelle Produktions- und Lieferzeiten und Nachhaltigkeit als überzeugende Argumente im Vertrieb zählen. Die Glatz AG investiert in die Zukunft: Im Oktober 2024 wird der Neubau in Frauenfeld, Schweiz, bezogen, der unter anderem für Effizienzsteigerung, Wachstum und Nachhaltigkeit konzipiert ist.“

Als gelernter Einrichtungsberater bringt Niedermoser reichlich Branchenerfahrung mit. Er war zuvor 19 Jahre bei der Einrichtungshauskette XXXLutz in verschiedenen Positionen, Regionen und Ländern tätig und sammelte umfassende Vertriebs-Kenntnisse auch im Außendienst. Glatz verbindet über 125 Jahre handwerkliche Tradition mit innovativem Design – ein Marktführer in Europa, der individuelle Sonnenschutzlösungen sowohl für den Privat- als auch für den Objektbereich bietet. Mit einem beeindruckend breiten Sortiment an Sonnenschirmen und Spezialanfertigungen und einem tief verankerten Qualitätsanspruch steht Glatz für mehr als nur Schatten: für ein Stück Lebensqualität, direkt aus der Schweiz.

Der Neubau der Glatz AG in Frauenfeld, Schweiz, wird Mitte Oktober 2025 bezugsbereit sein

Weitere Informationen finden Sie unter www.glatz.com

Quelle: Glatz