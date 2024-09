Alles Design – beim Design District von 4. bis 6. Oktober Hofburg Vienna

Im September ist Wien einfach am schönsten – nicht nur, weil die Sommerhitze einer angenehmen Wärme weicht, die zum Flanieren einlädt, sondern weil es auf diesen spätsommerlichen Spaziergängen so viel zu entdecken gibt: Auf den Schaufenstern von Shops und Kulinarik-Partnern in ganz Wien – und sogar über die Stadtgrenzen hinaus – fungiert die markant gelbe Linie des Design District als Hinweis und Einladung für Designliebhaber.

Denn der Design Herbst ist vor allem das: eine Einladung, Design zu erleben. Nicht nur das Schaufenster zu studieren, sondern vielmehr hineinzugehen, zu gustieren – ganz zwanglos und entspannt. Wo immer Gelb das Schaufenster ziert, kann man Gratis-Tickets für die Messe, aber auch den Design Guide holen – ein kuratierter „Reiseführer“ durch das Wien des Designs, in dem man nicht nur alle teilnehmenden Stores nachsehen und sich einen Vorgeschmack auf die Aussteller der Hofburg holen kann, sondern auch über Hot Spots und Geheimtipps lesen kann, die man selbst vielleicht noch nicht kannte.

KUNST IM ÖFFENTLICHEN RAUM

Außerdem rollt man heuer der Kunst den roten Teppich aus. Denn sie sind eng verwandt, Kunst und Design – und diesem Naheverhältnis wird auch der Design Herbst Rechnung tragen. So bespielt man heuer erstmals drei Red Carpet Showrooms des Wiener U-Bahnnetzes (in den Stationen Volkstheater und Karlsplatz / Oper) mit den Werken der Künstler Péter Tauber, Gert Resinger und Julian Jankovic.

„Unser Anspruch ist es, uns stets weiterzuentwickeln und mit unseren Eventformaten der lebendigen Design Community gerecht zu werden, die sich in ganz Österreich, aber besonders in Wien, entwickelt hat“ , erzählen die Veranstalter Sabine Jäger und Peter Syrch, „Dieser Community möchten wir eine Bühne geben, denn sie leistet Unglaubliches – deshalb stehen wir das ganze Jahr über im ständigen Austausch.“

LIVING & LIFESTYLE IN DER HOFBURG

Von 4. bis 6. Oktober findet der Design District mit der Living- und Lifestylemesse seinen Höhepunkt und Abschluss. Wie in den vergangenen Jahren werden auf rund 7.500 Quadratmetern rund 250 nationale und internationale Marken das Beste zeigen, was namhafte Designschmieden zu bieten haben – sorgfältig zu Wohnlandschaften arrangiert, unter den prächtigen Lustern der Hofburg. Design, Immobilien, Automobil, Interieur, Lifestyle, Technik & HIFI, Kunst & Accessoires sind hier vertreten. „Wir möchten, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie man mit diesen Stücken leben würde – deshalb heißt es bei uns auch: Anfassen erwünscht. Lassen Sie sich auf ein Sofa fallen, bewegen Sie die Schiebetüren eines Kleiderschrankes. Es ist Ihr persönlicher Alltag, den diese Stücke schöner machen sollen – dazu muss man sie kennenlernen“, so die Veranstalter.

PROBEFAHRTEN MIT TESLA & ALFA ROMEO

Tesla und Alfa Romeo laden zur Spritztour: Die neuesten Modelle der beiden Premium-Partner stehen vor der Hofburg bereit. Besucher haben die einzigartige Gelegenheit, diese motorisierten Schönheiten aus nächster Nähe zu erleben und kostenlos auf eine Probefahrt zu gehen. So kann man die Innovation und Eleganz dieser Fahrzeuge hautnah erleben. Die Testfahrten können ganz bequem online reserviert werden. Einen Platz in der „Pole Position“ kann man sich sichern unter: design-district.at/testfahrten

IMMOBILIEN & FINANZBERATUNG

Vom neuen Zuhause im Eigentum zu träumen, ist die eine Sache – konkret über Finanzierung zu reden, eine ganz andere. Zusätzlich zur Präsentation feiner Immobilien bietet der Design District mit dem Raiffeisen Infopoint vor Ort kompetente Beratung zur Immobilienfinanzierung. Interessierte können in der Hofburg unverbindliche Finanzierungsangebote erstellen lassen.

CIRCULAR DESIGN – NACHHALTIGKEIT IM FOKUS

Auch heuer wieder liegt ein Schwerpunkt der Veranstaltung auf der Nachhaltigkeit im Designbereich. „Wie alle wesentlichen Wirtschaftsbereiche hat auch der Design-Sektor eine Verantwortung, wenn es um die Gestaltung unserer Zukunft geht. Und es gibt so unglaublich viele spannende Ansätze für einen respektvollen Umgang mit Ressourcen, mit der Verkleinerung des CO2- ußabdrucks. Diesen möchten wir eine entsprechende Bühne bieten“, erklären die Veranstalter. Hier kann man sich über die unterschiedlichen Lösungsansätze, über nachhaltige Materialien, Upcycling-Konzepte und vieles mehr informieren und die Arbeit nachhaltiger Design-Start-ups näher kennenlernen.

PRÄSENTATION UND PREISVERLEIHUNG – MÖBEL & DESIGN GUIDE

In diesem Jahr findet erstmals die Präsentation des Möbel & Design Guides sowie die Verleihung des dazugehörigen Möbel & Design Guide Awards im Rahmen des Design District statt. „Die im Guide präsentierten Unternehmen stehen für höchste Qualität und Professionalität – Sie können sich also vorstellen, dass die Schnittmenge mit unseren Ausstellern sehr groß ist,“ schmunzeln die Design District-Veranstalter. Es sei also naheliegend gewesen, die beiden Formate zu verbinden.

„Die nominierten Betriebe und Gewinner des Möbel & Design Guide- Awards stehen für ganz besondere Standards in Bezug auf individuelle Dienstleistungen, exklusiven Service und Angebotsvielfalt bekannter nationaler und internationaler Top-Marken sowie für eine entsprechend hochwertige Präsentation“, erklären Möbel & Design Guide-Autorin Anna M. Del Medico und Herausgeber Michael Stein – am Abend des 3. Oktober finden die Präsentation und die Preisverleihung statt.

FASHION & ACCESSOIRES

Mit der Sonderausstellung Fashion & Accessoires trägt man der Verbindung von Design und Handwerk auch heuer Rechnung. In den eleganten Radetzky-Appartements dreht sich alles um jene kleinen und großen Lieblingsstücke, die unser Leben ein bisschen schöner machen: von Mode, Taschen und Schmuck über Kosmetik bis hin zu Heimtextilien, Leuchten und vielem mehr. Mit viel Liebe zum Detail werden in diesen Räumen handwerklich gefertigte Produkte präsentiert, die nicht nur durch ihre Qualität, sondern auch durch ihre einzigartige Ästhetik überzeugen.

EDLE KREATIONEN AUS GOLD

Ein schönes Schmuckstück ist weit mehr als nur ein Accessoire – es ist Ausdruck von Stil, Persönlichkeit und Individualität. Schmuck transportiert Emotionen, erzählt Geschichten und trägt Symbolkraft in sich. Und natürlich die Kreativität und Kunstfertigkeit seiner Schöpfer: jener Goldschmiedebetriebe, Schmuckateliers und Werkstätten, die sich auf die Verarbeitung von Edelmetall spezialisiert haben. Am diesjährigen Design District widmet man einer Auswahl solcher Betriebe eine eigene Bühne. Im Marmorsaal der Hofburg stellen heimische Goldschmiedebetriebe ihre Preziosen aus. Zu entdecken sind klassische Entwürfe ebenso wie ausgefallene Kreationen mit innovativen Designs.

DATEN & FAKTEN ZUM DESIGN DISTRICT 2023

DATUM: 4. bis 6. Oktober 2023

VERANSTALTUNGSORT: Wiener Hofburg, Eingang Heldenplatz. 1010 Wien

ÖFFNUNGSZEITEN; Freitag und Samstag von 10 bis 18:30 Uhr; Sonntag von 10 bis 18 Uhr

TICKETS: Online unter www.design-district.at/infos-tickets sowie vor Ort an der Tageskassa.

WEBSITE: www.design-district.at

