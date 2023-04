Absatzvolumen des Einzelhandels im Euroraum um 0,8% und in der EU um 0,9% gesunken

Gegenüber Februar 2022 sank der kalenderbereinigte Einzelhandelsindex im Februar 2023 im Euroraum um 3,0% und in der EU um 3,1%.

Monatlicher Vergleich nach Einzelhandelssektor und nach Mitgliedstaat

Im Euroraum sank das Absatzvolumen im Einzelhandel im Februar 2023 gegenüber Januar 2023 bei „Motorenkraftstoffen“ um 1,8%, im „Nicht-Nahrungsmittelsektor“ um 0,7% und bei „Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren“ um 0,6%. In der EU sank das Absatzvolumen im Einzelhandel bei „Motorenkraftstoffen“ um 1,4%, im „Nicht-Nahrungsmittelsektor“ um 1,0% und bei „Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren“ um 0,6%.

Unter den Mitgliedstaaten, für die Daten vorliegen, wurden die stärksten monatlichen Rückgänge des Absatzvolumens im Einzelhandel in Slowenien (-10,5%), Ungarn und Polen (jeweils -2,0%) sowie Schweden (- 1,6%) registriert. Die höchsten Anstiege wurden in Zypern (+1,6%), Luxemburg (+0,8%) und Belgien (+0,7%) beobachtet.

Jährlicher Vergleich nach Einzelhandelssektor und nach Mitgliedstaat

Im Euroraum sank das Absatzvolumen im Einzelhandel im Februar 2023 gegenüber Februar 2022 bei „Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren“ um 4,9% und im „Nicht-Nahrungsmittelsektor“ um 1,8%, während es bei „Motorenkraftstoffen“ um 1,1% stieg.

In der EU sank das Absatzvolumen im Einzelhandel bei „Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren“ um 4,9% und im „Nicht-Nahrungsmittelsektor“ um 1,9%, während es bei „Motorenkraftstoffen“ um 0,1% stieg. Unter den Mitgliedstaaten, für die Daten vorliegen, wurden die stärksten jährlichen Rückgänge des Absatzvolumens im Einzelhandel in Ungarn (-10,1%), Schweden (-8,5%) und Deutschland (-7,0%) registriert. Die höchsten Anstiege wurden in Zypern (+8,3%), Luxemburg (+6,8%) und Spanien (+4,7%) beobachtet.

Geografische Informationen

Zum Euroraum (ER20) gehören Belgien, Deutschland, Estland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Kroatien, Italien, Zypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Österreich, Portugal, Slowenien, die Slowakei und Finnland.

Zur Europäischen Union (EU27) gehören Belgien, Bulgarien, Tschechien, Dänemark, Deutschland, Estland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Kroatien, Italien, Zypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungarn, Malta, die Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowenien, die Slowakei, Finnland und Schweden.

Methoden und Definitionen

Der Index des Absatzvolumens im Einzelhandel misst die Entwicklung des Umsatzes im Einzelhandel preisbereinigt (deflationiert), d. h. die Entwicklung der insgesamt verkauften Güter auf der Grundlage von kalender- und saisonbereinigten Daten. Die saisonbereinigten Reihen für den Euroraum und die EU werden berechnet, indem die nationalen saisonbereinigten Daten aggregiert werden. Für die Mitgliedstaaten, die ihre Daten nicht um saisonale Effekte bereinigen, führt Eurostat die Saisonbereinigung durch. Fehlende Daten von Mitgliedstaaten für die letzten Monate werden zur Berechnung für den Euroraum und die EU geschätzt.

Revisionen und Zeitplan

Die Daten der vorangegangenen Monate wurden gegenüber den in der Pressemitteilung 28/2023 vom 6. März 2023 veröffentlichten Daten revidiert. Die monatliche prozentuale Veränderung für Januar 2023 wurde im Euroraum von +0,3% auf +0,8% und in der EU von +0,3% auf +0,9% revidiert. Die jährliche prozentuale Veränderung wurde im Euroraum von -2,3% auf – 1,8% und in der EU von -2,2% auf -1,6% revidiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ec.europa.eu

Quelle: Eurostat-Datenbank