Ein absoluter Besucherrekord brachten der 51. CIFF Guangzhou 2023 einen großartigen Neustart

Zahlen, die für sich sprechen. 27,88% mehr Besucher im Vergleich zur CIFF Guangzhou 2019, also der letzten, die vor der Pandemie stattgefunden hat, mit absolutem Besucherrekord. Am 31. März endete nach 8 Tagen (4 Tage für die erste und 4 Tage für die zweite Phase) die 51. CIFF Guangzhou 2023 mit 700.000 m2 Ausstellungsfläche, auf der 4.000 Aussteller 380.763 professionelle und qualifizierte Besucher aus 166 Regionen und Ländern der Welt anzogen.

Ein Erfolg, der das Ergebnis einer weitsichtigen Vision und einer neuen Organisationsstrategie repräsentiert, die die CIFF als einzige Möbelmesse der Welt bestätigt, die in der Lage ist, die gesamte Lieferkette des Sektors abzudecken, indem sie die traditionelle Messeveranstaltung mit Online-Aktivitäten effektiv integriert und sich entschieden auf das Design konzentriert, um die Qualität aller Lebens- und Arbeitsumgebungen zu verbessern und zur Entwicklung und Transformation der gesamten Möbelindustrie beizutragen; eine Messe , die Lösungen im Einklang mit den sich entwickelnden Verbrauchertrends anbietet und sich an ein breites Zielpublikum von sehr professionellen Besuchern wie Innenarchitekten, Einkäufern, Händlern, E-Commerce-Betreibern, Immobilienentwicklern usw. wendet.

Die Gänge voller denn je, die Warteschlangen an den Eingängen zu den Ständen und die stets überfüllten Konferenzen kennzeichneten diese jüngste Ausgabe der CIFF Guangzhou, die zweifellos dank der innovativen Ideen und des Designs der Produkte begeistert hat, die von den führenden Marken des Sektors als Antwort auf die sich wandelnden Anforderungen der sich ständig weiterentwickelnden Märkte ausgestellt wurden. Das hohe inhaltliche Niveau der 10 Themenausstellungen und 125 Konferenzen – organisiert von CIFF in Zusammenarbeit mit berühmten Designern, Marktexperten, Designmarken, Medien, Fachverbänden und Universitäten – waren wertvolle Quellen für Inspirationen, Einsichten und Austausch und zeugen auch vom qualitativen Wachstum der chinesischen Produkte, die in allen Breitengraden zunehmend geschätzt werden.

CIFF in zwei Phasen

Die 51. CIFF Guangzhou 2023 wurde in 2 Phasen abgehalten und war in 3 Ausstellungen unterteilt: Home Furniture, Office and Commercial Space und CIFM/Interzum Guangzhou.

Die erste Etappe, vom 18. bis 21. März 2023 war der Welt des Wohnens gewidmet: von der Wohnungseinrichtung und Dekoration für Innenräume bis zum Outdoor-Living.

Der Office Bereich auf der CIFF

Die Ausstellung Home Furniture bot originelle Lösungen für die individuelle Gestaltung von häuslichen Umgebungen, die zunehmend als multifunktionale und fließende Räumlichkeiten verstanden werden und sich durch Design und Qualität zum erschwinglichen Preis und durch Nachhaltigkeitskonzepte mit der Verwendung natürlicher Materialien für neue, mit künstlicher Intelligenz integrierte Möbellösungen auszeichnen, die der Verbesserung der Lebensqualität der Menschen dienen.

Der Ausstellungsbereich Homedecor & Hometextile zeigte neue Trends zum Thema Innendekoration: Wohnaccessoires, Beleuchtungen, dekorative Elemente und künstliche Blumen für die Bereicherung jeder Art von Ambiente. Die Ausstellung Outdoor & Leisure beschäftigte sich mit dem Lebensstil im Freien und bietet zunehmend raffinierte Lösungen für die Ausdehnung der Qualität und des Komforts von Innenräumen auch auf den Außenbereich.

Die zweite Phase, vom 28. bis 31. März 2023 stellte die Arbeitswelt und gewerbliche Räumlichkeiten mit besonderem Augenmerk auf das Ambiente des Bildungs- und Gesundheitswesens sowie die für die Möbelindustrie wesentlichen Technologien in den Mittelpunkt.

Während der Ausstellung Office and Commercial Space, die sich auf 6 Hallen in der neuen Area D ausdehnte, präsentierten führende Unternehmen zahllose flexible und innovative Arbeitsplatzlösungen, die den sich wandelnden Anforderungen der Unternehmen gerecht werden, um Leistung und Produktivität zu steigern und das Wohlbefinden und die Sicherheit der Mitarbeiter zu verbessern. Viel Raum wurde auch öffentlichen Gewerbeflächen, Gesundheits- und Senioreneinrichtungen sowie Schulen gewidmet.

Die CIFM/Interzum Guangzhou 2023 empfing die Besucher mit einem ausgesprochen vollständigen Angebot an Technologie und Halbfabrikaten für die Möbelindustrie. Renommierte chinesische und internationale Marken von Maschinen, Materialien, Oberflächen und Hardware gaben eine überzeugende Antwort auf die Bedürfnisse einer ständig wachsenden Industrie, die auf die innovativsten Lösungen zur Erzeugung von Qualität durch Produktionsoptimierung setzt.

Zahlreiche Besucher auf der CIFM/Interzum Guangzhou 2023

Die gerade zu Ende gegangene Veranstaltung war zweifellos eine außerordentliche Ausgabe einer Messe, die sich nicht nur als die wichtigste Geschäftsplattform in Asien erwiesen hat, sondern auch als der Ort, an dem die Kultur des guten Designs und der Lebensqualität auf effiziente Weise mit den konkreten Bedürfnissen des globalen Handels verschmilzt und endlich eine große Portion Enthusiasmus für den so sehr erhofften Neustart der gesamten Möbelindustrie entfachen konnte. Der Blick ist bereits auf die nächste Ausgabe der CIFF Guangzhou gerichtet, die vom 18. bis 21. März (erste Phase) und vom 28. bis 31. März 2024 (zweite Phase) im Guangzhou Fair Complex stattfinden wird.

Der Kanton Fair Complex

Für weitere Informationen zur CIFF finden Sie unter: www.ciff.furniture

Quelle: CiFF