NABER TRIO: Durchdacht bis ins Detail

Die NABER TRIO-Broschüre

Werden die Komponenten sorgfältig aufeinander abgestimmt, erstrecken sich Nutzerkomfort und Zeitersparnis auf den gesamten Workflow aus Vorbereiten, Spülen, Ordnen, Aufräumen und Entsorgen.

Mit einfallsreichen Lösungen sorgt das NABER TRIO für eine qualitativ herausragende Ausstattung, die den Küchenalltag vereinfacht und den Stauraum im Spülenunterschrank optimal organisiert. Faszinierendes Einbauspülen-Design hat der Küchenzubehör-Spezialist in den Materialklassen Edelstahl, Keramik und Composite im Sortiment. Die Farbgebung kann passend zum Einrichtungsstil gewählt werden. Während Composite Spülen dezent samtige Farben aufweisen, sind es bei Keramik markantes Weiß, Grau und Schwarz. Beispiele für eine trendige Farbgestaltung bei Edelstahlspülen sind Graphit und Kupfer. Die Armaturen-Vielfalt im ARMATE® Programm von Naber passt sich dem Variantenreichtum an Farben mühelos an.

Naber ARMATE LINEA Turno Solo mit NABER-CONTURA Corno Basso

Optimale Raumnutzung

Schönheit und Charakter des Spüle-Armatur-Duos basieren auf weiteren Design-Aspekten. Ausdrucksstarke Formen gehen mit zeitgemäßen Funktionen einher, die auf Nachhaltigkeit setzen. Die Cold-Start-Technologie bei Armaturen etwa hilft Energie zu sparen, und das clevere Stufendesign wie zum Beispiel bei der Keramik-Spülenserie PickUP reduziert den Wasserverbrauch, wenn nur wenige Teile abgewaschen werden. Für ein Plus an Handlungsfreiheit können platzsparende Einzelbecken-Modelle des NABER-CONTURA®-Programms mit zweckmäßigem Zubehör zu funktionalen Spülenzentren erweitert werden.

NABER-CONTURA Angola 56 mit ARMATE LINEA Gramix

Die getrennte Abfallentsorgung ermöglicht Recycling und schont natürliche Ressourcen – eine ökologisch notwendige wie auch selbstverständliche Praxis. Mit dem NABER TRIO weitet Naber den Blick in Richtung einer verbesserten Raumnutzung. Es bedarf der Vielfalt und Flexibilität solider Abfallsammler-Systeme, wie sie das wachsende SELECTAkit®-Programm bietet, um ein größtmögliches Behältervolumen für die Mülltrennung und zur Aufbewahrung von Utensilien zu realisieren. Hochwertige Auszugstechnik ist für Frontauszüge und Drehtüren verfügbar. An vorhandene Auszüge und Zargen passen sich die Systeme anstandslos an. Auch Wassertanks von Armaturen wie den Quooker Systemen lassen sich platzsparend und sicher im Rahmen eines Cox®-Systems unterbringen.

Naber SELECTAkit Cox Base 360 S 600-3 mit Base-Board und Cox Work

Quelle: NABER