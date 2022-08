Abschlussveranstaltung der DER KREIS ANJA SCHAIBLE Stiftung

Die DER KREIS ANJA SCHAIBLE STIFTUNG hatte im Herbst 2021 auf der area30 drei Gewinnerarbeiten aus dem Projekt „Kochen.Leben.Stories“ ausgezeichnet und als Prototypen ausgestellt, die von Studentinnen der TH OWL Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur entworfen waren. Aufgabe der Studierenden war es, zukunftsfähige Lebens-, Wohn- und Kochräume im Kontext zu aktuellen Herausforderungen wie Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Wohnraumverknappung zu entwickeln. Der Entwurf des „Geschichtenerzählers“ – eines der drei Gewinnerprojekte – ist so realitätsnah, dass hierfür ein zeitgemäßes Marketing- und Vertriebskonzept mit Blick auf eine potentielle Markteinführung erstellt werden sollte. Der Charme und die der Stärke dieser Geschichtenerzähler-Küche liegt in ihrer Individualität und dem Bezug zum Lebensort durch regionale, nachhaltige Materialien mit einer dadurch wachsenden Bindung des künftigen Nutzers zu diesem vererbbaren Möbel.

Dreizehn hochmotivierte Studierende der Hochschule für Kommunikation + Gestaltung (HfK+G) Stuttgart haben daraufhin in drei unabhängigen Gruppen unterschiedlichste Konzepte erarbeitet und die sehenswerten Entwürfe Mitte Juli in der DER KREIS Verbundgruppenzentrale in Leonberg sehr lebendig präsentiert – und das gesamte Stiftungsteam und die Jury begeistert. Die Präsentationen der umfassend und mit fundierten Argumenten recherchierten Marketingkonzepte waren sehr kreativ und teils emotional berührend. Neben alternativen Produkttiteln wurden sogar Messestände konzipiert und auch eigens gedrehte Filmsequenzen und Broschüren vorgestellt.

Die Präsentation der Marketing-Konzepte für den “Geschichten-erzähler” in Leonberg – mit den Stiftungspartnern, Professoren und Studenten der HfK+G

Die Bewertungskriterien waren gemeinsam festgelegt worden und eine Matrix erleichterte der 15-köpfigen Jury die schwere Aufgabe, ein objektives Ergebnis zu ermitteln. Zum hochkarätigen Juroren-Team gehörten etwa Heidrun Brinkmeyer (Ballerina), Helmut Noll (Electrolux AEG), Dr. Hermann Buschermöhle (Kesseböhmer), Mark Linker, Frank Pohl (beide SHD), Marie Seliger (Geschichtenerzähler), Prof. Dr. Thomas Thudium, Prof. Harald Strauß, Prof. Oliver Kempfer, Prof. Jutta Frank (alle HfK+G), Prof. Sandra Bruns (TH OWL) sowie Vertreter von DER KREIS, der Stiftung plus Küchenspezialisten.

Im Rahmen der Stiftungsarbeit aktive Industriepartner – v.l.n.r.: Dr. Hermann Buschermöhle (Kesseböhmer), Helmut Noll (Electrolux AEG), Heidrun Brinkmeyer (Ballerina), Ernst-Martin Schaible (DER KREIS), Frank Pohl, Mark Linker (beide SHD)



Die Jurierung mit umfassender Erörterung fand unter Ausschluss der Studierenden statt. Während dieser Zeit diskutierten diese mit Stiftungsvorstand Ernst-Martin Schaible und wurden persönlich von ihm durch das Haus geführt. Das Ergebnis zwischen dem Erstplatzierten Gruppe B und Zweitplatzierten C fiel äußerst knapp aus, letztlich gewann die Arbeit mit den meisten Stimmenanteilen. Während die Projektarbeit der Gruppe A auf Rang drei relativ rasch umgesetzt werden könnte, punkteten die beiden anderen Präsentationen mit noch mehr Tiefe. Dabei legte Gruppe C größeren Wert auf die vertriebspolitisch-betriebswirtschaftliche Ebene, während das Siegerprojekt sehr stark zu emotionalisieren vermochte. Die kreativen, jungen Bachelorabsolventen der HfK+G erhalten eine Auszeichnung plus Teilnahmebescheinigung und ein gestaffeltes Preisgeld entsprechend der jeweiligen Platzierung. Zudem fließt ein Zuschuss in die Kasse der Hochschule.

Die Gewinner des Marketing-Konzepts für den “Geschichtenerzähler”: v.l.n.r.: Claire Petit, Selina Frank, Ewald Litke, Lara Tomruk, Julia Winter

Alle Studierenden werden zur Ehrung und Zertifikatsübergabe auf den kommenden DER KREIS Kongress (5.-7. Mai 2023) nach Kassel eingeladen. Hier werden die Arbeiten für die DER KREIS ANJA SCHAIBLE STIFTUNG dem Fachpublikum präsentiert – und für den Marketingnachwuchs ist es eine gute Gelegenheit, um zu netzwerken.

Weitere Informationen finden Sie unter www.anja-schaible-stiftung.de

Quelle: DER KREIS