Die gardiente night – Partners4Business

Leckeres Essen, gute Musik und eine lockere Atmosphäre: der perfekte Rahmen, um den ersten erlebnisreichen Messetag ausklingen zu lassen. Bei der gardiente night am Sonntagabend (4. September) kommt die Community der Outdoor-Living-Branche zusammen.

Händler, Aussteller, Branchendienstleister und Journalisten erwartet hier ein erstklassiges BBQ-Buffet unseres Caterers Food & Fire und die hervorragenden Rheingauer Weine vom Weingut Dienst Dorotheenhof.

Erleben Sie die einzigartige Stimmung unseres beliebten Branchenevents: Knüpfen Sie neue Kontakte, vertiefen Sie bestehende Geschäftsbeziehungen oder genießen Sie einfach nur den Abend in netter Gesellschaft und mit einem kühlen Drink in der Hand.

Networking in entspannter Atmosphäre – Partners4Business

Neu im Rahmen der gardiente night ist in diesem Jahr die Area Partners4Business. Erhalten Sie wertvolle Tipps oder nutzen Sie den Abend für lockeres und ungezwungenes Networking. Die Experten aus unserem Partnernetzwerk freuen sich auf interessante Begegnungen.

Geballtes Expertenwissen für unsere Messebesucher

MöbelFirst.de

Foto-Erstellung, Marketing, Logistik und Abrechnung: Mit MöbelFirst erhalten Sie alles aus einer Hand und das Ganze ohne Online-Shop, Know-how und Investitionen. MöbelFirst ist der führende Dienstleister im digitalen Abverkauf in der Möbelbranche. Seit 2015 haben 400 Händler über die Plattform mehr als 20.000 Möbel verkauft. Die Kernkompetenz von MöbelFirst ist der schnelle und geräuscharme Abverkauf von Ausstellungsware und Lagerware.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.moebelfirst.de

The Platform Group Wiesbaden

The Platform Group steht für ein breites Angebot von Online-Plattformen in verschiedenen Industrien. Stationäre Händler werden in einer branchenspezifischen Online-Plattform mit Kunden verbunden, die nach Produkten in diesem Bereich suchen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.the-platform-group.de

CDH Mitte

Der CDH Mitte vereint Kompetenz im Vertrieb für Handelsvertreter, Sales-Manager und Existenzgründer. Ob große Unternehmen oder Einzelkämpfer: Der Verband unterstützt Sie mit seiner Plattform Handelsvertreter.de, einem der führenden Online-Angebote für Handelsvertreter. Neben der CDH Akademie mit einem umfangreichen Weiterbildungsangebot für Vertriebsexperten bietet der Verband darüber hinaus Service-leistungen aus der Rechtsberatung.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.cdh-mitte.de

Noch nicht für die Messe registriert?

Eine persönliche Anmeldung im Vorfeld der Messe ist verpflichtend, aber auch schnell erledigt: einfach das Online-Formular ausfüllen und anschließend das kostenlose Eintrittsticket erhalten. So helfen Sie uns, Wartezeiten vor Ort weitgehend zu vermeiden.

Weitere Informationen zur Messe finden Sie unter www.gardiente.de

