ADA. Mindful Living feiert erfolgreichen Auftakt im ADA apartment Wien

Das Eröffnungsevent im ADA apartment bot den Gästen die Möglichkeit, die neue Marke „ADA. Mindful Living“ hautnah zu erleben. Margot Wisiak, CMO von ADA, begrüßte die Anwesenden und gab einen Einblick in das stilvoll eingerichtete Apartment, das eine Oase der Ruhe und Gelassenheit inmitten einer hektischen Welt darstellt. „Nach einem langen Arbeitstag, stressigen Deadlines, vielen Terminen und einem Stau am Heimweg einfach heimkommen – in ein Zuhause, wo die Welt in Ordnung ist. Genau dieses Gefühl möchten wir mit unserer neuen Marke und unseren Möbeln vermitteln.“, so Wisiak.

Die Räume des Apartments wurden im Zuge einer Influencer Challenge am Wochenende vor dem Eröffnungstag gestaltet. Drei Influencer hatten jeweils einen Tag Zeit, um einen Raum im ADA apartment zu gestalten. Vanessa/@mrs.homeweiss hat rund um Sitzgruppe NOVARA ein gemütliches Wohnzimmer im Natural Chic eingerichtet und dabei besonders auf kleine Details und stimmige Accessoires geachtet. Im Schlafzimmer hat Chris/@chrisfluence Bett DEMADRA mit seinem „mid century modern & design classic“-Stil perfekt in Szene gesetzt. Mit bodenlangen Gardinen, bewussten Farbakzenten und Raumdüften möchte er alle Sinne abholen und eine kuschelige Stimmung in den Raum zaubern. Izabella & Lennart/@Gruenderzeit_zeit laden mit Essgruppe INA zum Platznehmen ein. Mit Naturtönen in grün, braun und beige verwandeln sie das Esszimmer in einen echten Wohlfühlort.

Einen Vorgeschmack von Mindful Living – und was Besucher:innen in den nächsten Tagen erwartet – wurde durch die Feel-Good-Yoga Session, den Pianisten Albert Mair sowie die DIY Station mit @menawox gegeben. Mit einem Wine-Tasting unter dem Motto „Reise durch Österreich“ fand der Abend einen stimmungsvollen Ausklang.

Die Feel-Good-Yoga Session

Das ADA apartment Wien bietet vom 4. bis 8. Oktober ein vielfältiges Programm mit Workshops und Möbeln, die zum Entschleunigen des Alltags einladen:

Mittwoch, 04.10.: Art Night – Schwing den Pinsel

Donnerstag, 05.10.: Ganzkörper-Pilates mit Train & Tone, exklusiver Pop-Up-Store und Self-Care Lesung mit Christl Clear

Freitag, 06.10.: Bootylicious Pilates-Session, Vintage Markt mit Influencern und After Work mit Wine Tasting

Samstag, 07.10.: Organizing Workshop mit Isabella Franke und Partytime mit DJ Anna Ullrich

Sonntag, 08.10.: DIY Workshop mit menawox und Familiennachmittag mit Kinderprogramm