Eröffnung Küche&Co Krems

In seinem Studio erwartet Kunden bester Service vom ersten Kontakt bis zur fertig montierten Küche. Der Inhaber hat zuvor bereits als ausgebildeter Küchenplaner gearbeitet. Planen und Design waren schon immer seine Leidenschaft, der er fortan in seinem eigenen Küchenstudio nachgehen wird. Auf Küche&Co aufmerksam geworden ist Bina, nachdem sein Sohn selbst eine Küche in einem der Studios kaufte. Bei der Selbstständigkeit auf das Franchise-Modell von Küche&Co zu setzen, begründet der Inhaber damit, dass man auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen kann und er sich somit jederzeit gut unterstützt und beraten fühlt.

Im neuen Küche&Co Studio in Krems sind auf 75m² drei Musterküchen mit verschiedener Ausstattung ausgestellt, darunter eine Vorführküche, in der künftig Kochveranstaltungen stattfinden sollen. Im Studio werden Küchen von Nobilia – so wie, unter anderem, Geräte & Zubehör der Marken Bosch, AEG und Liebherr und Schösswender ausgestellt.

Siegfried Bina legt besonderen Wert auf die Kundenerfahrung und Zufriedenheit – nicht nur während der Beratung. Sein Versprechen an die Kunden seines Studios: „Ich werde von der Bedarfsanalyse bis hin zur letzten Schraube mein Bestes geben, um meinen Kunden eine rundum positive Erfahrung zu bieten.“ Teil dieser Erfahrung besteht in der Möglichkeit, die geplante Küche bereits vorab mithilfe einer VR-Brille zu besichtigen. Bei der Planung selbst legt Bina den Fokus darauf, Ausstattung, Stauraum und Ausleuchtung der Küche so anzuordnen, dass sie für den Kunden praktisch in der Anwendung sind. So können Arbeitsabläufe in der Küche noch effizienter ablaufen. Ebenfalls spielt die Ergonomie für ihn eine wichtige Rolle. „Die Ergonomie einer Küche steht heutzutage immer häufiger im Fokus der Küchenplanung. Ich hoffe, dass sich dieser Trend weiter fortsetzt und so bei den Kunden ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, wie ergonomisch Kochen sein kann.“, sagt Bina.

Zur Eröffnung am 06.&07. Oktober ab 10:00 Uhr lädt Siegfried Bina herzlich ein. Dabei wird es am 06. Oktober ab 13:00 ein Showkochen mit Dampfgarer in der Vorführküche, und am 07. Oktober ab 10 Uhr eine Thermomix-Vorstellung geben. Zudem erwarten Kunden tolle Neueröffnungsangebote, wie die 0% Finanzierung zum Küchenkauf.

Küche&Co Studio Krems

Ringstraße 253500 Krems

Weitere Informationen finden Sie unter www.kuecheco.at

Quelle: Küche&Co