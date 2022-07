ADA Möbelfabrik neu im Klimapakt für die Möbelindustrie

Jochen Winning, Geschäftsführer der DGM, erklärt: „Die Mitglieder des Klimapakts möchten menschengemachte Klimaveränderungen nicht einfach hinnehmen, sondern gemeinsam Verantwortung zeigen für eine gesunde Erde. Die ADA Möbelfabrik hat jetzt einen wichtigen Schritt gemacht, um Stück für Stück klimagerechter zu fertigen und zu handeln.“



Die Geschichte der ADA Möbelfabrik geht zurück bis ins Jahr 1900, als Karl Derler in Anger eine kleine Seilerei gründete. Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelte sein Sohn Alois Derler das Unternehmen zur ersten steirischen Matratzenfabrik weiter. Dessen Sohn Oskar Derler machte daraus einen der größten Möbelhersteller Österreichs mit heute fünf Standorten und über 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Europa. Seit 2002 ist ADA Mitglied in der DGM und damit Träger des RAL Gütezeichens „Goldenes M“, dem umfassendsten Nachweis über Möbelqualität in Europa. Weiter trägt das Unternehmen die DGM-Emissionslabel für Betten, Sitzmöbel und Matratzen sowie das DGM-Boxspringlabel, mit denen ADA großes Engagement für qualitätsgeprüfte und nachhaltige Möbel beweist. „Um die Möbelfabrik zukunftssicher aufzustellen und den nächsten Schritt auf dem Weg nachhaltigen Wirtschaftens zu gehen, folgte jetzt der Beitritt zum Klimapakt für die Möbelindustrie, wodurch ADA seinen Fokus auf klimafreundliche Prozesse weiter schärft und nach außen deutlich macht“, ist Winning überzeugt.

Das DGM-Klimalabel der ADA Möbelfabrik

Weitere Informationen finden Sie unter www.dgm-moebel.de

Quelle: DGM