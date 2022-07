gardiente 2022 – Aussteller im Porträt

Den Anfang hat im letzten Newsletter Global Bedding, alte Bekannte aus der Community, gemacht – sie sind bereits seit 2016 auf der gardiente präsent.

Heute stellt Ihnen das Team der Gardiente neue Gesichter vor: OutTrade gehört zu den Neulingen auf der gardiente 2022 und Eva Solo haben letztes Jahr ihren Einstand bei der gardiente gefeiert.

Neue hochwertige Kontakte beim Austausch mit den Marktteilnehmern zu knüpfen – dies erhofft sich OutTrade von ihrer ersten Messeteilnahme. An der gardiente überzeugt sie vor allem die Konzentration auf trendige, hochwertige, zum Teil edle Produkte.

Ihr eigenes Produktportfolio bezeichnen sie als einzigartig in Hinsicht auf den Umfang und die Technologien: So seien beispielsweise die Terrassenheizungen ihrer Marke Sunred® marktführend. Zudem bieten sie jedem Kunden die für ihn passende Vertriebslösung an: ganz gleich ob stationär, online oder per Drop Shipping. Für die Saison 2023 erwartet OutTrade, dass der gesamte Bereich Garden und Outdoor stark nachgefragt wird. „Must-haves“ seien insbesondere hochwertige Produkte mit einem hohen Nutzwert.

Eva Solo sind stolz auf über 100 Jahre Markengeschichte und wollen weiterhin mit Qualität und Design überzeugen. Sich in diesen beiden Punkten stetig zu verbessern sei momentan das zentrale Ziel. Als „Must-have“ betrachten sie die Diversifikation: Der Handel müsse die Besucher auf der Messe immer wieder mit neuen Ideen überraschen. Daher gebe es bei Eva Solo neben den Feuerstellen und Terrassenwärmern auch Solarleuchten.



Alte Bekannte und neue Gesichter – für die nächsten Newsletter hat die Gardiente weitere Aussteller befragt. Seien Sie gespannt!

Jetzt für die gardiente 2022 registrieren!

Machen Sie sich vom 04. – 06. September 2022 selbst einen Eindruck von dem vielfältigen wie hochwertigen Angebot der Aussteller. Bitte beachten Sie die verpflichtende Online-Registrierung für alle Besucher im Vorfeld der Messe. Hierdurch können Wartezeiten vor Ort weitgehend vermieden werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Jetzt kostenlos registrieren

Weitere Informationen zur Messe finden Sie unter www.gardiente.de

Quelle: gardiente